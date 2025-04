LIVE Civitanova Perugia 2 3 Superlega volley 2025 in DIRETTA gli umbri si portano sul 2 0 nella serie di semifinale

DIRETTA LIVE20.49: >E’ mancato un po’ lo spettacolo ma la stanchezza si fa sentire in questa fase della stagione e la gestione dell’incontro ha premiato gli umbri che si sono fatti trovare pronti nei momenti decisivi, soffrendo però non poco quando Civitanova è riuscita ad essere efficace in battuta e soprattutto in ricezione,. fondamentale in cui ha dovuto fare i conti con l’assenza pesante di Balaso.20.47: Perugia sbanca Civitanova, che dunque perde il suo secondo match casalingo nei play-off dopo aver sempre vinto tra le mura amiche nel girone di ritorno della regular season10-15 LA CHIUDE BEN TARA DA SECONDA LINEA! Perugia vince 3-2 gara2 e si porta sul 2-0 nella serie!10-14 Muroooooooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa9-14 Errore al servizio Perugia8-14 Errore al servizio Civitanova8-13 La pipe di Loeppky7-13 Muroooooooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeeeeeer7-12 Errore al servizio Civitanova7-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-11 Mano out Bottolo da zona 45-11 Primo tempo Chinenyeze4-11 La slash di Plotnytskyi4-10 Out Dirlic da zona 24-9 Primo tempo Solè4-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuuk4-7 Primo tempo Solè4-6 Errore al servizio Perugia3-6 Diagonale di Ben Tara da zona 23-5 Out la pipe di Plotnytskyi2-5 Diagonale di Lagumdzija da zona 21-5 Primo tempo Loser1-4 Out Semeniuk da zona 40-4 Mano out Ben Tara da zona 20-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytsyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii25-21 Mano out Chinenyeze! E si va al tie break! 2-224-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii24-20 Primo tempo Solè24-19 Murooooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-19 Mano out Loeppky da zona 422-19 Errore al servizio Civitanova22-18 Murooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo21-18 Errore al servizio Perugia20-18 Out l’attacco di Loeppky da zona 420-17 Lagundzjia attacco difficilissimo da zona 2 con palla che arriva dietro. Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 2-3, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gli umbri si portano sul 2-0 nella serie di semifinale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49: >E’ mancato un po’ lo spettacolo ma la stanchezza si fa sentire in questa fase della stagione e la gestione dell’incontro ha premiato gliche si sono fatti trovare pronti nei momenti decisivi, soffrendo però non poco quandoè riuscita ad essere efficace in battuta e soprattutto in ricezione,. fondamentale in cui ha dovuto fare i conti con l’assenza pesante di Balaso.20.47:sbanca, che dunque perde il suo secondo match casalingo nei play-off dopo aver sempre vinto tra le mura amiche nel girone di ritorno della regular season10-15 LA CHIUDE BEN TARA DA SECONDA LINEA!vince 3-2 gara2 e si porta sul 2-0!10-14 Muroooooooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa9-14 Errore al servizio8-14 Errore al servizio8-13 La pipe di Loeppky7-13 Muroooooooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeeeeeer7-12 Errore al servizio7-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-11 Mano out Bottolo da zona 45-11 Primo tempo Chinenyeze4-11 La slash di Plotnytskyi4-10 Out Dirlic da zona 24-9 Primo tempo Solè4-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuuk4-7 Primo tempo Solè4-6 Errore al servizio3-6 Diagonale di Ben Tara da zona 23-5 Out la pipe di Plotnytskyi2-5 Diagonale di Lagumdzija da zona 21-5 Primo tempo Loser1-4 Out Semeniuk da zona 40-4 Mano out Ben Tara da zona 20-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytsyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii25-21 Mano out Chinenyeze! E si va al tie break! 2-224-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii24-20 Primo tempo Solè24-19 Murooooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-19 Mano out Loeppky da zona 422-19 Errore al servizio22-18 Murooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo21-18 Errore al servizio20-18 Out l’attacco di Loeppky da zona 420-17 Lagundzjia attacco difficilissimo da zona 2 con palla che arriva dietro.

