Stop terzo mandato De Luca Siamo in Italia ormai vale tutto Situazione vergognosa non ho parole

vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che per alcune regioni va tutto bene, per una Regione si fa l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Lasciamo perdere quelli che stanno al governo che sanno che perderanno la Campania. La cosa vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul fatto che sia stato calpestato il principio secondo cui la legge è uguale per tutti. Ma Siamo in Italia e ormai in Italia può succedere di tutto, sul piano dell'assoluta mancanza di dignità delle forze politiche, ma anche sul declino che ha lo Stato di diritto nel nostro Paese. Il problema politico e giuridico serio è stato questo e cioè che in questi anni nel Veneto il presidente della Regione, il terzo mandato, lo ha fatto e lo sta finendo. Iltempo.it - Stop terzo mandato, De Luca: Siamo in Italia, ormai vale tutto. Situazione vergognosa, non ho parole Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2025 "La cosaè che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che per alcune regioni vabene, per una Regione si fa l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Lasciamo perdere quelli che stanno al governo che sanno che perderanno la Campania. La cosaè che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul fatto che sia stato calpestato il principio secondo cui la legge è uguale per tutti. Maininpuò succedere di, sul piano dell'assoluta mancanza di dignità delle forze politiche, ma anche sul declino che ha lo Stato di diritto nel nostro Paese. Il problema politico e giuridico serio è stato questo e cioè che in questi anni nel Veneto il presidente della Regione, il, lo ha fatto e lo sta finendo.

Potrebbe interessarti anche:

De Luca dopo stop a terzo mandato : “Sono rinato. Ora evitare di tornare nella palude”

“Paradossalmente, sono rinato dopo la sentenza della Corte Costituzionale”: così il governatore Vincenzo De Luca, durante il consueto videomessaggio settimanale. Dopo lo stop al terzo mandato, il ...

Bersani a De Luca : "Mi farò quel grappino alla sua salute". Stop di Bettini al terzo mandato

"Non mi sento rincoglionito ma non si può mai dire, mi farò quel grappino alla sua salute". Con queste parole Pierluigi Bersani a ReStart su Rai3 replicando al governatore della Campania Vincenzo ...

“Cancellate la scritta ‘La legge è uguale per tutti’” : De Luca attacca la Consulta dopo lo stop al terzo mandato

Dopo il verdetto della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge regionale campana sul terzo mandato, Vincenzo De Luca rompe il silenzio e affida a parole taglienti il suo sfogo contro una ...

Stop terzo mandato, De Luca: Siamo in Italia, ormai vale tutto. Situazione vergognosa, non ho parole. Regionali, cosa succede in Campania e Veneto dopo lo stop al terzo mandato?. Stop al terzo mandato, Zaia: «Sentenza che dimostra l'ipocrisia di questo Paese». No dei giudici al terzo mandato, De Luca: “Si è pronunciata l'Alta Corte, anzi Altissima". Corte Costituzionale chiude al terzo mandato. Zaia: «Paese vive nell’ipocrisia». Stop al terzo mandato, De Luca: “Una vergogna, impugnata solo la legge in Campania. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da ilgiornale.it: Stop terzo mandato, De Luca: Siamo in Italia, ormai vale tutto. Situazione vergognosa, non ho parole - "La cosa vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che per alcune regioni va tutto bene, per una Regione si fa l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

Come riferisce ilfattoquotidiano.it: Stop al terzo mandato, De Luca: “Una vergogna, impugnata solo la legge in Campania. E le opposizioni zitte” - "Siamo in Italia e ormai vale tutto. È una situazione vergognosa, non ho parole": De Luca attacca anche le opposizioni al governo [Video] ...

Come indicato da ilmessaggero.it: La Consulta sulle Regioni: lo stop al terzo mandato vale per quelle ordinarie - ROMA Lo stop al terzo mandato dei governatori vale solo per le regioni a statuto ordinario. Lo ha precisato il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso in merito alla ...