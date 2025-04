Musetti stellare a Montecarlo batte De Minaur e vola in finale Ora Alcaraz

Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si guadagna l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. L'azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break.

Musetti è stellare a Montecarlo : batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz

Lorenzo il Magnifico fa sognare l'Italia a Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si guadagna l'ultimo ...

Musetti stellare a Montecarlo : batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz

(Adnkronos) – Lorenzo il Magnifico fa sognare l'Italia a Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si ...

Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz - Lorenzo Musetti batte Alex De Minaur a Montecarlo e si prende la finale del Masters 1000. Ora affronterà Alcaraz ...

