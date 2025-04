Scelto il logo dei Musei Civici di Parma tra 500 progetti in gara

progetti in. Parmatoday.it - Scelto il logo dei Musei Civici di Parma tra 500 progetti in gara Leggi su Parmatoday.it Dal 1996 Mediastars celebra, a livello nazionale, la creatività e l’innovazione nel mondo della comunicazione e della pubblicità. La XXIX edizione del premio omonimo, che ha ricevuto iscrizioni da dodici regioni italiane e da trentasei capoluoghi di provincia, per un totale di 500in.

Potrebbe interessarti anche:

Visite guidate - eventi gratuiti nei Musei Civici Fiorentini e tanto altro per la Settimana del Fiorentino

In occasione della Settimana del Fiorentino, che raccoglie l’ampio calendario di iniziative organizzate in città in occasione del Capodanno Fiorentino, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono ...

Volontari civici in campo : "Boom di giovanissimi in musei e biblioteche. Mappa dei progetti"

Sono tanti, amano il loro territorio e ogni anno si mettono a disposizione del Comune per portare avanti – proponendo o sposando – progetti dedicati al miglioramento del territorio. Dall’aiuola di ...

Musei civici - il calendario del prossimo weekend

Sabato 29 e domenica 30 marzo sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca ...

Il progetto grafico dei Musei Civici di Parma ha vinto il premio nazionale Mediastar. La moneta: conoscere il passato e investire per il futuro. Musei civici di Venezia, il 2024 si chiude in crescita: 2,3 milioni di visitatori e un fatturato di 39 milioni. La scelta. Palazzo Citterio, la Grande Brera si rifà il logo: il piano per un'Isola dei musei. Dog sitter ai Musei Civici, il servizio di Bauadvisor scelto da 900 padroni: in testa Palazzo Ducale con 404 r. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di finestresullarte.info: Fondazione Musei Civici di Venezia annuncia il programma 2025, tra mostre e inclusione - La Fondazione Musei Civici di Venezia presenta un ricco calendario di mostre ... come il dogsitting che nell’ultimo anno è stato scelto da oltre 900 visitatori. Un servizio reso possibile dai tutti ...

Da quanto emerge da turismo.it: Musei Civici di Padova - Il complesso dei Musei Civici raggruppa il Museo Archeologico e il Museo d'Arte Medioevale e Moderna. I Musei sono ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati Eremitani. È annessa al ...

Lo segnala nove.firenze.it: Firenze: Musei civici gratis per tutti il 18 febbraio - Come ormai consuetudine in occasione della ricorrenza, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono un ricordo di questa figura femminile le cui scelte sono state determinanti per la storia del ...