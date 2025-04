Violento scontro tra moto e auto giovane portato in ospedale in gravissime condizioni

giovane motociclista che è stato portato in condizioni critiche in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 18 a Ponte Nuovo, in via dei Cotogni, dove un ragazzo poco più che maggiorenne, in. Ravennatoday.it - Violento scontro tra moto e auto: giovane portato in ospedale in gravissime condizioni Leggi su Ravennatoday.it Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato alle porte di Ravenna. A farne le spese unciclista che è statoincritiche in. Tutto è avvenuto intorno alle 18 a Ponte Nuovo, in via dei Cotogni, dove un ragazzo poco più che maggiorenne, in.

Potrebbe interessarti anche:

Violento scontro tra un'auto e una moto ad Aci Catena - ferito un 35enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nizzeti, ad Aci Catena, coinvolgendo una moto e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto mentre ...

Violento scontro tra un'auto e una moto : grave un 64enne

Un 64enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un violento impatto tra la sua moto e un'automobile. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, poco dopo le 10, in via De ...

Violento scontro in costiera tra moto e bus : restano gravi le condizioni del giovane centauro

Versa ancora in gravissime condizioni il giovane centauro rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di giovedì 6 marzo sulla statale 163 “Amalfitana” tra i comuni di ...

Violento scontro tra moto e auto: giovane portato in ospedale in gravissime condizioni. Violento scontro auto - moto: un uomo di 52 anni e una donna di 54 anni trasportati in ospedale con diversi traumi. Violento scontro auto - moto: un uomo di 52 anni e una donna di 54 anni trasportati in ospedale con diversi traumi. Violento scontro tra un'auto e una moto: grave un 64enne. Violento scontro sul Lungarno a Pisa tra un’auto e una moto: due feriti, uno gravissimo. Violento scontro tra un'auto e una moto ad Aci Catena, ferito un 35enne. Ne parlano su altre fonti

A riportarlo è msn.com: Scontro tra auto e moto all’incrocio. Donna di 59 anni in pericolo di vita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Stando a quanto scrive primamonza.it: Scontro tra auto e moto a Paina, gravissima una donna di 59 anni - Scontro tra auto e moto a Paina, gravissima una donna di 59 anni, passeggera sul motociclo. In ospedale anche il compagno ...

Da una nota di zoom24.it si apprende che: Violento scontro tra auto e moto in Calabria: un ferito e traffico in tilt - Immediato l'intervento del 118 che ha prestato le prime cure e della Polizia Stradale che sta regolando la viabilità che sta subendo parecchi disagi ...