Premier rimonta da Champions per il City Tris Aston Villa Nottingham Forest ko al 94039 L039Arsenal pensa al Real

Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co. Leggi su Calciomercato.com Comincia la 32a giornata diLeague con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co.

Potrebbe interessarti anche:

Premier League : rimonta da Champions per il City. LIVE l'Aston Villa - in seguito c'è l'Arsenal

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co...

Il Bologna festeggia i primi tre punti in Champions - 2-1 al Dortmund in rimonta

AGI - Arriva finalmente la prima vittoria in Champions League per il Bologna, che compie un'autentica impresa nell'ultima casalinga: 2-1 in rimonta sul Borussia Dortmund, ribaltando il risultato in ...

Premier League LIVE alle 13.30 : subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co...

Premier League: De Bruyne trascina il City, ko per il Nottingham Forest. Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal. City, vittoria in rimonta sul Palace con l'aiuto del fuorigioco semiautomatico. Premier, super rimonta del City: sotto 0-2, vince 5-2 con il Crystal Palace. Manchester City, la crisi è senza fine per Guardiola: il Feyenoord recupera da 3-0 a 3-3 in Champions. Tonfo City, Guardiola rischia la Champions. Il Liverpool rimonta Juric e vede la Premier. Ne parlano su altre fonti

Da quanto emerge da msn.com: Premier League: rimonta da Champions per il City. LIVE l'Aston Villa, in seguito c'è l'Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 ...

Lo rende noto gazzetta.it: City, vittoria in rimonta sul Palace con l'aiuto del fuorigioco semiautomatico - La prima volta della nuova tecnologia in Premier porta all'annullamento del terzo gol dei londinesi. Trascinata da De Bruyne, la squadra di Guardiola vince 5-2 ...

In base a quanto diffuso da tuttosport.com: Manita Manchester City al Crystal Palace! Guardiola, punti Champions - I Citizens calano la manita ai londinesi grazie alle firme di De Bruyne, Marmoush, Kovacic, McAtee e O'Reilly, salendo al quarto posto in attesa delle gare di Chelse e Newcastle ...