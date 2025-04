Moviola Juve Lecce gli episodi dubbi del match

JuventusNews24Moviola Juve Lecce: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25La Juve sfida il Lecce nel match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25. Arbitra l’incontro Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Bercigli. Il quarto uomo sarà Arena, mentre al Var e all’Avar ci saranno rispettivamente Mazzoleni e Massa. Qui l’analisi di tutti gli episodi da Moviola della partita. Juve Lecce LIVE1? Fischio d’inizio – È cominciata Juve Lecce.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Moviola Juve Lecce: gli episodi dubbi del match Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: tutti glidiscussi e spinosi della sfida valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Lasfida ilnelvalido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25. Arbitra l’incontro Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Bercigli. Il quarto uomo sarà Arena, mentre al Var e all’Avar ci saranno rispettivamente Mazzoleni e Massa. Qui l’analisi di tutti glidadella partita.LIVE1? Fischio d’inizio – È cominciata.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Juve Lecce Primavera : sintesi - moviola - tabellino - risultato e cronaca live

di Redazione JuventusNews24Juve Lecce Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventiseiesima giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera dopo la ...

Moviola Juve Lecce - l’episodio chiave del match

Moviola Juve Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Juve Lecce, valido per la 32ª ...

Calciomercato Lecce - dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 ...

Moviola Juve Lecce: gli episodi dubbi del match. Juventus-Lecce, la MOVIOLA LIVE: allo Stafium arbitra Zufferli. Lecce-Juve, moviola: non è rigore quello di Gaspar, Danilo rischia il rosso. Lecce-Juventus, moviola: rigori negati, gol annullato e rosso risparmiato, quanti dubbi. Lecce-Juventus, la MOVIOLA: Cambiaso e Gaspar rischiano il rigore, Danilo il rosso. Annullato gol a Weah. La moviola di Lecce-Monza 2-1: Mariani sufficiente nonostante i tanti episodi. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da juventusnews24.com: Juve Lecce LIVE, i retroscena: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium - Juve Lecce: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium nel match della 32ª giornata di Serie A 2024/25. Retroscena. (inviato all’Allianz Stadium) – Juve Lecce sotto il segno delle c ...

L’agenzia juventusnews24.com ha pubblicato che: Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole proseguire la sua marcia verso ...

In base alle informazioni di calcionews24.com: Juve Lecce LIVE: cronaca e diretta match Serie A - All’Allianz Stadium il match valido per la 32ª giornata di Serie A tra Juve Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Lecce, va ...