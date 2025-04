Verso le Regionali parte la corsa di Acquaroli 5 anni positivi raggiunti risultati straordinari

anni di governo regionale. Siamo riusciti a superare tante problematiche e, soprattutto, siamo riusciti a restituire una visione d'insieme alla nostra regione, le Marche. Era quello che mancava". Così il governatore della Regione Marche. Anconatoday.it - Verso le Regionali, parte la corsa di Acquaroli: «5 anni positivi, raggiunti risultati straordinari» Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA - "È un riscontro positivo quello di questi 5di governo regionale. Siamo riusciti a superare tante problematiche e, soprattutto, siamo riusciti a restituire una visione d'insieme alla nostra regione, le Marche. Era quello che mancava". Così il governatore della Regione Marche.

