Verona sotto accusa tre insegnanti assolte due maestre attesa la sentenza per un professore

Verona altrettanti insegnanti con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione. Due maestre di un asilo nido della provincia sono state assolte, mentre è ancora in corso il processo a un professore di scuola media, la cui sentenza è attesa per . Nel giro di pochi giorni, tre casi distinti hanno portato davanti al tribunale di Verona tre insegnanti con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione. Due maestre di un asilo nido della provincia sono state assolte, mentre è ancora in corso il processo a un professore di scuola media, la cui sentenza è attesa.

Verona, due maestre e un professore sotto accusa: «Maltrattano gli studenti». Studenti maltrattati, a Verona un professore e due maestre sotto accusa. «Ancora minorenni con armi in mano durante la fiera, Eos va chiusa». Verona-Roma, moviola: arbitro e Var sotto accusa, gol irregolare, rigore negato, rosso inventato. Conte, partenza shock: il Verona ne fa tre al Napoli, rivivi la diretta. Verona, 'Ndrangheta calabrese: sconti di pena in appello. Al processo Isola Scaligera tagli per i capi dell'or. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da corrieredelveneto.corriere.it: Verona, due maestre e un professore sotto accusa: «Maltrattano gli studenti» - Tre i casi di abuso di mezzi correzione: assolte le educatrici di 29 e 41 anni. In attesa per la sentenza nei confronti di un docente delle scuole medie ...

Come riferisce tecnicadellascuola.it: Studenti maltrattati, a Verona un professore e due maestre sotto accusa - La cronaca scolastica è segnata da diverse vicende giudiziarie che vedono protagonisti alcuni insegnanti accusati di condotte inappropriate nei confronti degli studenti. Come riporta il Corriere, nell ...

Come indicato da repubblica.it: Verona, cori e saluti nazisti prima della partita: tifosi gialloblù sotto accusa - Il 23 febbraio, prima della partita Verona-Fiorentina, un gruppo di tifosi gialloblù si è radunato davanti a un bar vicino allo stadio intonando un coro inneggiante alla svastica e a Rudolf Hess ...