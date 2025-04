Lorenzo Musetti avrà meno di 18 ore di recupero Il confronto dei minuti giocati con Alcaraz

Lorenzo Musetti ha ottenuto il punto della vittoria contro Alex de Minaur alle ore 18.18 e questo significa che avrà meno di diciotto ore di riposo prima della finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma alle ore 12.00 di domenica 13 aprile (è stata anticipata di tre ore rispetto al programma originario a causa delle avverse previsioni meteo). Il tempo di recupero sarà particolarmente breve per il tennista italiano, atteso dal grande confronto con lo spagnolo Carlos Alcaraz.Il numero 3 del mondo ha chiuso la propria fatica con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina alle ore 15.24 e dunque avrà a disposizione tre ore in più per tirare il fiato rispetto all'azzurro. Il nostro portacolori si presenterà all'incontro anche con più minuti nelle gambe rispetto all'avversario: 11 ore e 33 minuti di gioco rispetto alle 7 ore e 37 minuti di gioco dell'iberico.

