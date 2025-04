Thuram MVP di marzo il centrocampista francese premiato allo Stadium prima del fischio d’inizio di Juve Lecce – VIDEO

JuventusNews24Thuram MVP di marzo, premiato allo Stadium prima di Juve Lecce. Il francese eletto giocatore del mese dei bianconeri – VIDEOprima del fischio d’inizio di Juve Lecce, sfida dell’Allianz Stadium valido per la 32ª giornata di Serie A, Thuram è stato premiato come MVP del mese di marzo della Juventus.Khéphren Thuram premiato come MVP ??? del mese di marzo! ?Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/XwY1nUqmyu— JuventusFC (@Juventusfc) April 12, 2025Il francese è stato votato dai tifosi come MVP del mese appena concluso e questa sera sarà nuovamente titolare nel centrocampo dei bianconeri nella sfida molto importante in ottica quarto posto. Il VIDEO pubblicato dal club bianconero..Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Thuram MVP di marzo: il centrocampista francese premiato allo Stadium prima del fischio d’inizio di Juve Lecce – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24MVP didi. Ileletto giocatore del mese dei bianconeri –deldi, sfida dell’Allianzvalido per la 32ª giornata di Serie A,è statocome MVP del mese didellantus.Khéphrencome MVP ??? del mese di! ?Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/XwY1nUqmyu—ntusFC (@ntusfc) April 12, 2025Ilè stato votato dai tifosi come MVP del mese appena concluso e questa sera sarà nuovamente titolare nel centrocampo dei bianconeri nella sfida molto importante in ottica quarto posto. Ilpubblicato dal club bianconero..Leggi suntusnews24.com

