Inter Cagliari 3 1 pagelle one man show a San Siro Arnautovic da 8

Inter vince contro il Cagliari con il risultato di 3-1. Allo stadio San Siro è uno One-Man show di Marko Arnautovic, che merita il premio di migliore in campo. Le pagelle del match. YANN SOMMER 6.5 – Fa una parata decisiva nel primo tempo a pochissimi minuti dal 2-0. Sbaglia l’uscita, si rifà e ipnotizza Piccoli a tu per tu.Inter-Cagliari, pagelle – DIFESAYANN BISSECK 7 – Sullo 0-0, a risultato ancora in bilico, con un colpo di testa e un perfetto posizionamento anticipa Piccoli solo in area di rigore. Un’azione difensiva degna di nota in un momento in cui stava sbagliando molto. Mette la ciliegina con il gol di testa che vale il 3-1!STEFAN DE VRIJ 6 – Soffre Piccoli e non poco, tanto che gli concede una prateria di 50 metri in uno contro uno con Sommer. L’Inter avrebbe potuto pagare caro l’errore. Inter-news.it - Inter-Cagliari 3-1, pagelle: one man show a San Siro! Arnautovic da 8 Leggi su Inter-news.it L’vince contro ilcon il risultato di 3-1. Allo stadio Sanè uno One-Mandi Marko, che merita il premio di migliore in campo. Ledel match. YANN SOMMER 6.5 – Fa una parata decisiva nel primo tempo a pochissimi minuti dal 2-0. Sbaglia l’uscita, si rifà e ipnotizza Piccoli a tu per tu.– DIFESAYANN BISSECK 7 – Sullo 0-0, a risultato ancora in bilico, con un colpo di testa e un perfetto posizionamento anticipa Piccoli solo in area di rigore. Un’azione difensiva degna di nota in un momento in cui stava sbagliando molto. Mette la ciliegina con il gol di testa che vale il 3-1!STEFAN DE VRIJ 6 – Soffre Piccoli e non poco, tanto che gli concede una prateria di 50 metri in uno contro uno con Sommer. L’avrebbe potuto pagare caro l’errore.

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

Serie A, Inter-Cagliari 3-1. Inter-Cagliari 3-1, gol e highlights: nerazzurri momentaneamente a +6 sul Napoli. Inter-Cagliari 3-1: i nerazzurri tornano a +6 sul Napoli. Inter-Cagliari 3-1, le pagelle: Piccoli si impegna, gli altri fanno sparring. Inter-Cagliari 3-1, pagelle e tabellino: tris per difendere la vetta in solitaria, decidono Arnautovic, Lautaro e Bisseck. LIVE Inter-Cagliari 3-1: Piccoli accorcia poi è Bisseck che firma il tris. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di msn.com che: Inter-Cagliari 3-1, le pagelle dei nerazzurri: svetta Bisseck, ottimo Arnautovic - L'Inter a San Siro dopo la Champions e supera con tre gol il Cagliari di Nicola. Le pagelle dei nerazzurri nella sfida contro i sardi.

Da una nota di msn.com si apprende che: Inter-Cagliari 3-1, Inzaghi cala il tris e allunga in vetta alla classifica - (Adnkronos) - L'Inter cala il tris e supera 3-1 il Cagliari oggi, sabato 12 aprile, a San Siro e allunga in testa alla classifica della Serie A, a +6 sul Napoli, impegnato lunedì sera in casa con l'Em ...

Risulta da fonti di corriere.it che: Inter-Cagliari risultato 3-1: Arnautovic, Lautaro e Bisseck per il +6 sul Napoli, e ora testa al Bayern - L'Inter fa il suo dovere, batte il Cagliari e allunga a + 6 sul Napoli, impegnato lunedì contro l'Empoli. Adesso può concentrarsi al meglio sul ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern ...