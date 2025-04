Torino tentano di bruciare vivo un senzatetto mentre dorme Sono vivo per miracolo

vivo dal rogo appiccato al suo giaciglio mentre dormiva. Indagini in corso per l'individuazione dei responsabili. Leggi su Fanpage.it L'uomo, il 63enne Paolo Scotellaro, ha rischiato di essere bruciatodal rogo appiccato al suo giacigliodormiva. Indagini in corso per l'individuazione dei responsabili.

Torino - tentano di bruciare un clochard : “Salvo per miracolo”

L’episodio in piazza Risorgimento. A fuoco il giaciglio dove dormiva. Da tempo i residenti si lamentano per i senza fissa dimora

Torino, tentano di bruciare vivo un senzatetto mentre dorme: "Sono vivo per miracolo". Torino a fuoco il giaciglio di un senzatetto Hanno tentato di bruciarmi vivo. Torino a fuoco il giaciglio di un senzatetto | Hanno tentato di bruciarmi vivo. Tentano di dagli fuoco Paolo Scotellaro racconta come si è salvato dalle fiamme | video. Ne parlano su altre fonti

