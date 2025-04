Danilo Veiga a DAZN Speriamo di fare questo oggi contro la Juve Poi la battuta sulla sfida contro Renato Veiga Non lo conosco ma so questo

JuventusNews24Danilo Veiga, difensore del Lecce, ha parlato prima della sfida contro la Juve: ecco le sue paroleDanilo Veiga ha parlato nel pre gara di Juve Lecce. Ecco cos’ha detto ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Io sto molto bene, sono molto fiducioso e orgoglioso per essere qui. Devo godermela e Speriamo di fare una gran partita e di tornare a casa con dei punti. Ho grandi compagni. Sto bene, grande città. Adesso Lecce è la mia città e Speriamo di fare qualcosa di molto bello insieme. La sfida contro Renato Veiga? Non lo conosco però so che è un buon giocatore». Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Danilo Veiga a DAZN: «Speriamo di fare questo oggi contro la Juve». Poi la battuta sulla sfida contro Renato Veiga: «Non lo conosco, ma so questo» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, difensore del Lecce, ha parlato prima dellala: ecco le sue paroleha parlato nel pre gara diLecce. Ecco cos’ha detto ai microfoni di. PAROLE – «Io sto molto bene, sono molto fiducioso e orgoglioso per essere qui. Devo godermela ediuna gran partita e di tornare a casa con dei punti. Ho grandi compagni. Sto bene, grande città. Adesso Lecce è la mia città ediqualcosa di molto bello insieme. La? Non loperò so che è un buon giocatore». Leggi suntusnews24.com

