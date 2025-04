Salvini attacca Macron e l’Ue Arrogante poi difende Trump

Salvini durante il suo intervento a Palazzo Rospigliosi, dove ha accolto gli iscritti alla scuola politica della Lega. Il leader leghista ha espresso preoccupazione non tanto per i dazi americani, quanto per i contro dazi europei e per il modo in cui l’Unione Europea si prepara a negoziare con la Casa Bianca. “O si tratta tutti insieme o niente”, ha dichiarato con tono categorico, puntando il dito contro quei Paesi membri che, a suo dire, agiscono con “arroganza” e in maniera isolata.Salvini ha accusato la Germania, la Francia e la Spagna di portare avanti politiche individualiste. I tedeschi, secondo il vicepremier, sarebbero concentrati sull’acquisto di armi, mentre il presidente francese Emmanuel Macron viene dipinto come un leader con velleità napoleoniche. Thesocialpost.it - Salvini attacca Macron e l’Ue: “Arrogante”, poi difende Trump Leggi su Thesocialpost.it Un attacco diretto a Bruxelles e un richiamo all’unità europea nelle trattative con gli Stati Uniti. È questa la linea tracciata dal vicepremier Matteodurante il suo intervento a Palazzo Rospigliosi, dove ha accolto gli iscritti alla scuola politica della Lega. Il leader leghista ha espresso preoccupazione non tanto per i dazi americani, quanto per i contro dazi europei e per il modo in cui l’Unione Europea si prepara a negoziare con la Casa Bianca. “O si tratta tutti insieme o niente”, ha dichiarato con tono categorico, puntando il dito contro quei Paesi membri che, a suo dire, agiscono con “arroganza” e in maniera isolata.ha accusato la Germania, la Francia e la Spagna di portare avanti politiche individualiste. I tedeschi, secondo il vicepremier, sarebbero concentrati sull’acquisto di armi, mentre il presidente francese Emmanuelviene dipinto come un leader con velleità napoleoniche.

