Addio a Franco Abruzzo decano dei giornalisti italiani

Franco Abruzzo, volto storico dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Uomo di penna, di regole e di passione. Ha lasciato un segno profondo nella professione e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Una vita tra redazioni e battaglie civili

Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, ha iniziato giovanissimo nella sua terra. Poi si è spostato a Roma, tra le redazioni de Il Tempo e Il Giornale d'Italia. Nel 1962 è arrivato a Milano. È entrato al Giorno, ha raccontato i fatti di cronaca giudiziaria, ha seguito la politica. Ha ricevuto minacce anche da Luciano Liggio, boss mafioso. Ha continuato a scrivere. Sempre. Senza paura.

Anima dell'Ordine e della formazione

Nel 1986 è entrato nel Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.

