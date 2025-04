Ennesimo furto in un’azienda agricola in via Sprecacenere i ladri tornano dopo un mese Siamo davvero esausti

mese, i ladri sono tornati ed hanno visitato ancora una volta un’azienda agricola in via Sprecacenere a Foggia. “Siamo davvero molto esausti”, affermano i titolari, vittime di razzie ormai da tempo. L’ultimo furto, l’Ennesimo, risale alla notte tra il 9 e il 10 aprile, poco dopo. Foggiatoday.it - Ennesimo furto in un’azienda agricola in via Sprecacenere, i ladri tornano dopo un mese: “Siamo davvero esausti” Leggi su Foggiatoday.it A distanza di un, isono tornati ed hanno visitato ancora una voltain viaa Foggia. “molto”, affermano i titolari, vittime di razzie ormai da tempo. L’ultimo, l’, risale alla notte tra il 9 e il 10 aprile, poco

