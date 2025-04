Zalewski infortunato Parla dopo Inter Cagliari Solo crampi

Zalewski ha voluto subito Parlare dopo Inter-Cagliari e lo ha fatto tramite i social. Partito titolare, era uscito dopo l’ora di gioco.REAZIONE – Zalewski rivela sulla sua uscita dal campo dopo un’ora di Inter-Cagliari. Nulla di grave e lo stesso esterno polacco ne ha Parlato immediatamente su Instagram. Questo il suo messaggio: «Grazie per i tantissimi messaggi, fortunatamente si tratta Solo di crampi, ma la cosa più importante di oggi sono i tre punti. Ci vediamo mercoledì». Una buona notizia sicuramente in vista dei prossimi impegni della Beneamata tra Champions League, campionato e Coppa Italia.Storia IG Nicola ZalewskiInter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile Solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zalewski infortunato? Parla dopo Inter-Cagliari: «Solo crampi!»)© Inter-News. Inter-news.it - Zalewski infortunato? Parla dopo Inter-Cagliari: «Solo crampi!» Leggi su Inter-news.it ha voluto subitoree lo ha fatto tramite i social. Partito titolare, era uscitol’ora di gioco.REAZIONE –rivela sulla sua uscita dal campoun’ora di. Nulla di grave e lo stesso esterno polacco ne hato immediatamente su Instagram. Questo il suo messaggio: «Grazie per i tantissimi messaggi, fortunatamente si trattadi, ma la cosa più importante di oggi sono i tre punti. Ci vediamo mercoledì». Una buona notizia sicuramente in vista dei prossimi impegni della Beneamata tra Champions League, campionato e Coppa Italia.Storia IG Nicola-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «!»)©-News.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni parla dopo le rivelazioni su Fedez e Angelica Montini : “Ho vomitato - mi ha presa in giro per anni”

A più di 24 ore dalla pubblicazione della puntata bomba di Falsissimo, la rubrica di Fabrizio Corona, che ha rivelato il legame di Fedez con Angelica Montini, Chiara Ferragni rompe il silenzio: ...

“Qualcosa c’è - lo sto combattendo”. Sinner parla dopo il malore

Cosa è successo oggi a Jannik Sinner durante il suo incontro a Melbourne? Prima di tutto, il tennista ha rilasciato alcune dichiarazioni chiare, evitando però di scendere nei dettagli riguardo a un ...

Sanremo - Marta Donà parla dopo la vittoria di Olly : “Ho avuto paura”

Il nome di Marta Donà è diventato centrale nel dibattito musicale dopo la vittoria di Olly a Sanremo 2025. La manager, che ha guidato al successo Maneskin, Marco Mengoni e Angelina Mango, ha deciso ...

Inter, infortunio per Zalewski. Inter-Cagliari, infortunio muscolare per Zalewski: le sue condizioni. Infortunio Zalewski: esito degli esami e tempi di recupero prima di Lazio e Napoli. Inter, infortunio Zalewski: out contro la Lazio. Thuram valutato giorno dopo giorno. Zalewski convocato dalla Polonia da infortunato, poi rimandato a casa. Il CT: “Mi scuso con Inzaghi .... Inter, i tempi di recupero per Zalewski dopo l’infortunio. E attenzione a Carlos Augusto. Ne parlano su altre fonti

Zalewski: «Cagliari forte in difesa, non vogliamo ripetere errori di Parma» - Zalewski, oggi titolare sulla fascia destra in Inter-Cagliari al posto di Matteo Darmian (in assenza dell’infortunato Denzel Dumfries), su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa sfida. GRANDE A ...

Come indicato da informazione.it: Inter, infortunio Zalewski: out contro la Lazio. Thuram valutato giorno dopo giorno - Simone Inzaghi perde Zalewski: per il terzino risentimento al ... di lavoro in gruppo e un'altra a parte, si ragiona giorno dopo giorno in vista della partita scudetto Doppio impegno questa ...

Risulta da fonti di fcinter1908.it che: Zalewski a ITV: “Noi siamo qui per portare a casa i tre punti, non possiamo permetterci…” - Le parole del giocatore nerazzurro prima del fischio d'inizio della partita contro il Cagliari. Focus sui tre punti.