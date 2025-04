Inzaghi a Dazn Arnautovic è stato bravissimo Carlos Augusto è straordinario Mi sono arrabbiato con Thuram e gli ho anche detto una cosa Sul ritorno col Bayern…

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha commentato così l'importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A.IL MIO ABBRACCIO AD Arnautovic SUL GOL DI LAUTARO? – «E' stato bravissimo. Ha fatto una grande gara. In questo momento ci mancava l'ultimo pezzo di Lautaro ma il più era stato fatto perché Arna aveva dato una grandissima palla, poi Lautaro ha completato il gol che è stato bellissimo. Era il 2 a 0, tenevamo tanto a questa gara che sapevamo non fosse semplice, però abbiam fatto molto bene. Poi c'è stata la distrazione del 2 a 1 ma la squadra è rimasta lì, concentrata, siamo riusciti a fare il 3 a 1 e a continuare il nostro percorso.

