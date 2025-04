Torino a fuoco il giaciglio di un senzatetto Hanno tentato di bruciarmi vivo

Torino, nel cuore del quartiere Campidoglio. Un uomo senza fissa dimora si salva per miracolo. Dormiva su una poltrona, sotto la tettoia di un'autorimessa abbandonata. Qualcuno ha dato fuoco. Lui ha sentito il calore, ha aperto gli occhi, ha visto le fiamme. È scappato. Si chiama Paolo Scotellaro, ha 63 anni.Leggi anche: "Spara a Giorgia": corteo pro Palestina a Milano tra tensioni, cariche della polizia e scritte shockIl racconto di Paolo"Hanno dato fuoco alla poltrona su cui dormivo", ha raccontato Paolo al quotidiano La Stampa. Era steso, stanco, infreddolito. Il fuoco lo ha svegliato. Ha avuto pochi secondi. "Il calore mi ha fatto alzare, ho visto il fuoco e sono scappato". Si è salvato con solo qualche bruciatura sul giubbotto. Ha perso tutto. I vestiti, i pochi stracci, un posto dove riposare.

Torino - a fuoco il giaciglio di un senzatetto : "Hanno tentato di bruciarmi vivo"

Da tempo i residenti della zona si lamentano per la presenza di persone senza fissa dimora. L'uomo, che è riuscito a salvarsi una volta avvertito il calore delle fiamme, è illeso

