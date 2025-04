Juan Jesus si racconta l’aneddoto inedito sul Napoli Il presidente mi disse…

Juan Jesus si racconta nel corso di Drive&Talk: il podcast ufficiale del Napoli. Il difensore brasiliano ha raccontato diversi aneddoti anche sul suo passaggio al Napoli. Il podcast Drive&Talk della SSC Napoli torna a regalare emozioni, portando i tifosi dentro la vita dei loro beniamini. Nel tragitto casa-lavoro, tra un semaforo e un sorriso, i campioni azzurri si aprono come non mai. Questa volta tocca a Juan Jesus, difensore roccioso e cuore pulsante del Napoli, che con la sua storia ci ricorda perché il calcio è molto più di un gioco. Dagli esordi in Brasile fino alla maglia partenopea, il suo racconto è un viaggio fatto di sacrifici, sogni e incontri che hanno segnato una carriera straordinaria. Juan Jesus: dagli esordi in Brasile alla conquista della Libertadores. Quando si parla di Juan Jesus, si parla di un ragazzo che ha sempre avuto le idee chiare, ma anche il coraggio di cambiare rotta.

VIDEO SSCN - Drive&Talk, Juan Jesus si racconta tra quotidianità ed esperienze sportive che ne hanno segnato la crescita come calciatore. Juan Jesus: “A Napoli prendono tanti caffè! Mio figlio si sente a casa. Ecco la mia routine”. Juan Jesus: "Vi racconto la mia storia, il Napoli mi voleva 15 anni fa! Qui è come una famiglia. Il più forte al mondo? Non è Maradona perché...". Juan Jesus, auto scassinata nella notte: «In questa città non mi sentirò più al sicuro». Allarme sicurezza da nord a sud, lo sfogo di Juan Jesus: «A Napoli non mi sentirò più sicuro». Il ginnasta Bartolini: «Milano è una giungla». Juan Jesus si racconta: “Io come Lucio, dribblavo tutti. Napoli è simile al Brasile”. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di napolimagazine.com: VIDEO SSCN - Drive&Talk, Juan Jesus si racconta tra quotidianità ed esperienze sportive che ne hanno segnato la crescita - NAPOLI - Torna il classico Drive&Talk, il podcast targato SSC Napoli che ci permette di conoscere meglio i nostri campioni nel tragitto casa/lavoro. In questo episodio powered by Energas, Juan Jesus c ...

Da quanto emerge da msn.com: Juan Jesus: "Con Fabiana sono felice, ho una figlia in Brasile di 15 anni. La psicologa mi ha aiutato tanto" - Il calciatore brasiliano nella sua lunga intervista nel podcast Drive&Talk ha parlato anche di alcuni aspetti della sua vita privata.

Lo segnala 100x100napoli.it: Juan Jesus a Drive&Talk: “Se la mente funziona, funziona tutto” - Juan Jesus: la sua intervista a Drive&Talk, il format dei canali ufficiali della SSC Napoli, durante il tratto di strada in auto verso il Training Center di Castel Volturno “Un bel po’ di gente mi chi ...