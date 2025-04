Ultima Generazione contro la Nutella blitz al supermercato contro Ferrero Cibo dannoso per la salute video

Ultima Generazione: ora gli eco-vandali se la prendono pure con la cioccolata. Hanno fatto irrruzione in un supermercato per protestare contro la Ferrero, come si vede in un video sui social. E hanno mostrato un carrello carico di alcuni prodotti della nota marca dolciaria: fra cui alcuni barattoli di Nutella e delle uova di Pasqua, visto che si avvicina la festività. Delizie per il palato, ma non per loto, gli eco-svalvolati: "Cibo dannoso per la salute", si legge in un cartello. Nel video ( al temine dell'articolo) gli autori della manifestazione si presentano: "Sono Martin, ho 20 anni, sono uno studente a Urbino di beni culturali", dice uno. Mentre l'altro, di qualche anno più grande, aggiunge:"Mi chiamo Manuel, ho 27 anni, e sono un ex studente di Urbino".La nuova sortita in un supermercatoCosì prosegue la protesta "gastrononica" di Ultima Generazione: prima il ristorante di Cracco alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano: visitato più volte in pochi giorni per protestare contro i prezzi troppo alti.

