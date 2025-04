Paura per il tecnico UFFICIALE Ricoverato in ospedale

ospedale per effettuare degli accertamentiNon sarà in panchina, ma questo è l'ultimo dei problemi. Mondo del calcio in allarme per la salute dell'allenatore, costretto a rinunciare al match della domenica per un problema fisico.Paura per il tecnico, UFFICIALE: "Ricoverato in ospedale" (LaPresse) – Calciomercato.itUn malessere che lo ha accompagnato negli ultimi giorni e che ha spinto lo staff medico della società a ricoverarlo in ospedale per eseguire gli accertamenti del caso. Il Newcastle, ma tutto il mondo del calcio, si stringono intorno ad Eddie Howe, tecnico dei Magpies, che è attualmente Ricoverato in ospedale.Lo ha annunciato la società inglese spiegando il motivo per cui il tecnico non sarà in panchina contro il Manchester United domani pomeriggio: "Il capo allenatore degli Magpies è stato Ricoverato in ospedale venerdì sera tardi dopo essersi sentito male per diversi giorni – il comunicato del club – .

Paura per il tecnico, UFFICIALE: "Ricoverato in ospedale". Newcastle, paura per il tecnico Howe: è ricoverato ma cosciente. Paura per Kean, ferito alla testa, poi si accascia. Ricoverato in ospedale. Paura per Zdenek Zeman, di nuovo ricoverato: il boemo è in terapia intensiva. Ancora paura per Zeman: il tecnico è ricoverato in terapia intensiva.

Da una nota di today.it si apprende che: Paura per Zdenek Zeman, di nuovo ricoverato: il boemo è in terapia intensiva - Ancora paura per Zdenek Zeman ... in data 27 febbraio è stato ricoverato in terapia intensiva neurologica al Policlinico Gemelli, dove qin mattinata sarebbe arrivato in codice rosso. Il tecnico, 77 ...

Come indicato da ilfattoquotidiano.it: E' morto Federico Ricci, il tecnico ricoverato dopo essere stato schiacciato in un vano ascensore - È morto, all’ospedale Niguarda di Milano, Federico Ricci, il tecnico bresciano di 30 anni che due giorni fa era rimasto colpito dal contrappeso mentre stava lavorando nel vano ascensore di una palazzi ...

A darne comunicazione è msn.com: Paura per Zeman: l’ex tecnico della Lazio ricoverato in terapia intensiva neurologica - Sono ore di grande apprensione per Zdenek Zeman: l'ex tecnico della Lazio è infatti ricoverato in terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli. Zeman è arrivato in codice rosso ...