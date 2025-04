Ultim ora

Leggi su Servizitelevideo.rai.it Tensioni e cariche della polizia al corteo pro Palestina a Milano al quale hanno partecipato oltre 10mila attivisti. Diversi atti vandalici anche contro le banche. Su una vetrina è comparsa la scritta "spara a Giorgia". Sette manifestanti pro Pal portati in questura tra le proteste di quanti ne chiedevano la liberazione. FdI parla di "minacce inaccettabili". Solidarietà alla premier Meloni è stata espressa dai presidenti di Camera e Senato e da vari esponenti della maggioranza.

Ultim’ora Inter - arriva il rinnovo a sorpresa : prolunga fino al 2029

L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro il Feyenoord, ma occhio alla mossa della società: c’è il rinnovo fino al 2029. L’Inter si sta preparando per affrontare, questa sera, la gara ...

ULTIM’ORA su Bologna-Napoli - c’è il comunicato ufficiale : riguarda il big

In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale in vista della sfida di questa sera tra il Bologna e il Napoli, sliding doors decisivo per la stagione degli azzurri. Attesa davvero febbrile in ...

Ultim’ora Fiorentina : decisione presa - non partirà a fine stagione

Il campionato è ancora nel vivo, con la lotta per le zone europee più accesa che mai. Nel frattempo però, alcune società hanno già iniziato a tirare le somme in vista della programmazione per la ...

In base alle informazioni di ilsussidiario.net: Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, dazi Trump: “Tratteremo con l’Ue come un unico blocco” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: Donald Trump torna sui dazi spiegando che tratterà con l'Unione Europea come un unico blocco ...

Da quanto emerge da msn.com: ULTIM'ORA-DAZI: Ue, von der Leyen chiede a Cina di condividere una risposta responsabile - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e sulle contromisure dei Paesi colpiti: 10,50 - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto a ...

Lo segnala informazione.it: Caso Ultras, notizia dell’ultim’ora: sei arresti - Svolta nell’omicidio di Vittorio Boiocchi: sei arresti a Milano per il delitto del capo ultras dell’Inter. Una pagina nera del tifo organizzato milanese sembra avvicinarsi a una svolta. L’omicidio di ...