Tiro con l’arco Italia due secondi posti dalle squadre di compound Giù dal podio il Mixed Team

Tiro con l’arco in quel di Auburndale, si conclude con buone indicazioni per il settore di compound dell’Italia.Nelle gare a squadre, al maschile e al femminile, non arrivano gli acuti ma due positivi secondi posti. Il trio formato da Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan viene infatti battuto dagli USA (Lutz, Schaff, Sullivan) 225-218, mentre il terzetto femminile costituito da Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo viene regolato dal Messico (Becerra, Bernal e Quintero) con lo score conlusivo di 233-225.Doppio secondo posto quindi, a cui si aggiunge il quarto posto del Mixed Team – che a LA 28 sarà gara olimpica – ottenuto da Michea Godano e Elisa Roner. Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia, due secondi posti dalle squadre di compound. Giù dal podio il Mixed Team Leggi su Oasport.it Due podi a referto e un quarto posto che lascia comunque ben sperare sia per il prosieguo della stagione sia per le neo prospettive olimpiche pensando a Los Angeles 2028. La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 diconin quel di Auburndale, si conclude con buone indicazioni per il settore didell’.Nelle gare a, al maschile e al femminile, non arrivano gli acuti ma due positivi. Il trio formato da Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan viene infatti battuto dagli USA (Lutz, Schaff, Sullivan) 225-218, mentre il terzetto femminile costituito da Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo viene regolato dal Messico (Becerra, Bernal e Quintero) con lo score conlusivo di 233-225.Doppio secondo posto quindi, a cui si aggiunge il quarto posto del– che a LA 28 sarà gara olimpica – ottenuto da Michea Godano e Elisa Roner.

Potrebbe interessarti anche:

Tiro con l’arco - i convocati dell’Italia per Auburndale : 12 azzurri al debutto stagionale in Coppa del Mondo

Archiviata una brillante stagione indoor, la Nazionale italiana di tiro con l’arco volta pagina e si appresta ad affrontare da martedì 8 a domenica 14 aprile il primo appuntamento stagionale della ...

Indoor Series di Tiro con l’Arco - l’Italia conquista cinque medaglie nella tappa di Nimes

Nella stagione invernale del tiro con l’arco, l’Italia sale ancora sul podio. Lo fa con cinque Azzurri in gara nella tappa di Nimes nelle Indoor Series. Lucilla Boari, Lorenzo Gubbini, Simone ...

Tiro con l’arco - i nuovi tecnici dell’Italia : Filippo Clini direttore - nello staff anche Michele Frangilli

Verso un nuovo quadriennio, che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Fitarco, dopo aver ratificato l’arrivo di un nuovo presidente federale, Vittorio Polidori, ha reso nota con la sua ...

Tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: programma, calendario, sedi e come acquistare i biglietti. Parigi 2024: come seguire le gare del tiro con l'arco. Tiro con l'arco, Stefano Foresi tra i migliori arcieri italiani. Il tiro con l’arco, primo sport paralimpico di sempre. Olimpiadi: Ceccon è oro nei 100 dorso, Macchi è argento nel fioretto. Pilato 4° per un centesimo - Filippo Macchi: "Sono triste, il fioretto è uno sport a discrezione dell'arbitro". Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 2 agosto. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da tuttosport.com: Tiro con l'arco: Coppa Italia delle Regioni 2025 - Svelato il logo della XXIII Coppa Italia delle Regioni “Memorial Gino Mattielli”, evento federale che vedrà 21 delegazioni sfidarsi in tre gare per il trofeo 2025 ...

L’agenzia milanosportiva.com ha pubblicato che: Il tiro con l’arco in Italia: storia, evoluzione e tradizione - Il tiro con l’arco ha radici profonde in Italia, intrecciando storia, sport e cultura. Da strumento di caccia e guerra a disciplina agonistica riconosciuta a livello internazionale, questa pratica ha ...

In base alle informazioni di oasport.it: Tiro con l’arco: squadre di olimpico subito out, il compound individuale non dà soddisfazioni all’Italia - La terza giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco non regala troppe soddisfazioni all'Italia. Ecco le notizie che arrivano ...