F1 Charles Leclerc eleva la Ferrari nelle qualifiche di Sakhir Lewis Hamilton rimandato

Ferrari dai due volti nelle qualifiche del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Ci si chiedeva quale sarebbe stato il beneficio per la Rossa l'impiego di alcuni aggiornamenti sulla vettura. L'introduzione di un nuovo fondo poteva dare un mano nei curvoni in appoggio, anche se su questa pista l'unico punto in questione era nel t-2, perché per il resto parliamo di un tracciato di grandi accelerazioni e frenate.In altre parole, non il miglior circuito possibile per testare la bontà degli aggiornamenti. Tuttavia, l'esito del time-attack è stato favorevole a Charles Leclerc, mentre ha bocciato Lewis Hamilton. Il percorso intrapreso da Charles, dal GP del Giappone in avanti, sembra dargli ragione e il terzo posto odierno è confortante.Certo, una delle due McLaren (Lando Norris), ha pasticciato, però bisogna essere lì per approfittare e Leclerc da questo punto di vista pare aver imboccato la strada giusta.

