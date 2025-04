De Vrij Gol salvato Anche fortuna Arrabbiato per un motivo

Vrij ha parlato a caldo dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari, sfida della trentaduesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZNStefan de Vrij è intervenuto così dopo Inter-Cagliari: «Se è giusto parlare di 'inzaghismo'? Penso che giochiamo con un'identità nostra come vuole il mister, quindi penso che siamo una squadra molto unica in tante cose, siamo molto dinamici e mobili. Difendiamo tutti insieme e i difensori attaccano, conosciamo i nostri principi e vogliamo dimostrarli in ogni partita. Il gol salvato? Ho visto passare la palla e sono andato a chiudere il secondo palo, un po' di fortuna che la palla l'ha tirata verso di me e ho potuto salvare. Sul 3-2 non sai mai cosa può succedere, sul 3-1 è più semplice gestire il risultato.

