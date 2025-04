Musetti 2 0 un nuovo tennista sul campo il campione batte De Minaur

tennista rinato, trasformato, evoluto. Un Musetti 2.0 che ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e, con una partita sontuosa, ha domato Alex De Minaur, uno dei giocatori più in forma dell’intero circuito, per volare in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quasi tre ore di battaglia e un tie break finale da thriller, l’azzurro ha scritto una pagina di storia: 1-6 6-4 7-6 il punteggio, ma il risultato non racconta tutto.Inizio horror: De Minaur dominante, Musetti paralizzatoIl match parte col ventaglio dei peggiori incubi per l’italiano. L’australiano entra in campo con la stessa furia che aveva distrutto Medvedev (6-2 6-2) e annientato Dimitrov (doppio 6-0): perfetto nei tempi, asfissiante nei ritmi. Thesocialpost.it - Musetti 2.0, un nuovo tennista sul campo: il campione batte De Minaur Leggi su Thesocialpost.it Non chiamatelo più solo “Muso”, perché quello visto oggi sul rosso del Principato è unrinato, trasformato, evoluto. Un2.0 che ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e, con una partita sontuosa, ha domato Alex De, uno dei giocatori più in forma dell’intero circuito, per volare in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quasi tre ore di battaglia e un tie break finale da thriller, l’azzurro ha scritto una pagina di storia: 1-6 6-4 7-6 il punteggio, ma il risultato non racconta tutto.Inizio horror: Dedominante,paralizzatoIl match parte col ventaglio dei peggiori incubi per l’italiano. L’australiano entra incon la stessa furia che aveva distrutto Medvedev (6-2 6-2) e annientato Dimitrov (doppio 6-0): perfetto nei tempi, asfissiante nei ritmi.

Potrebbe interessarti anche:

UN NUOVO MUSETTI! Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo!

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è in finale di un Masters 1000. Il toscano centra l’obiettivo a Montecarlo, battendo l’australiano Alex de Minaur nella quarta rimonta della settimana ...

Musetti in finale a Monte Carlo - rimonta di nuovo e batte De Minaur dopo una battaglia di quasi tre ore

L’Italia riporta un’italiano in finale al Monte Carlo Masters. Si tratta di Lorenzo Musetti che esce vittorioso da una battaglia estenuante contro l’australiano De Minaur durata due ore e 40?. 1-6, ...

The Couple : Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Musetti-De Minaur, semifinale Atp Montecarlo: le ultime notizie in diretta. Musetti batte de Minaur in tre set (1-6 6-4 7-6) e vola in finale a Montecarlo. Domani sfiderà Carlos Alcaraz. Il nuovo Musetti: una semifinale nata in famiglia. Atp Hong Kong, Musetti ai quarti: Diallo battuto in due set. Musetti batte Berrettini (6-3, 6-3) in un'ora e 34 minuti e vola ai quarti di finale del Masters 1000 del Prin. Musetti non si ferma più: batte Zverev e vola in semifinale contro Djokovic. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su tuttosport.com: Pagina 0 | Musetti rimonta, Tsitsipas si inchina: è semifinale a Montecarlo! - L'azzurro recupera il set di svantaggio e con grande carattere mette all'angolo il campione uscente: De Minaur il prossimo avversario ...

Come riportato da repubblica.it: Il nuovo Musetti: una semifinale nata in famiglia - Il successo in rimonta nei quarti di Montecarlo sul campione uscente Tsitsipas ha un segreto: l’amore della compagna Veronica e del figlio Ludovico ...

A riportarlo è tuttosport.com: Musetti rimonta, Tsitsipas si inchina: è semifinale a Montecarlo! - L'azzurro recupera il set di svantaggio e con grande carattere mette all'angolo il campione uscente: De Minaur il prossimo avversario ...