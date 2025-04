Traffico Roma del 12 04 2025 ore 20 30

Roma ben trovati dalla redazione è chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresa per lavori urgenti alla rete fognaria l'accesso rimane comunque consentito ai residenti per lavori di potatura è chiusa via di Malagrotta all'altezza di via Aurelia anche qui il Traffico è consentito ai soli residenti nella mattinata di domani domenica 13 aprile si terrà la posizione della Pieranna con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla dalle 7 le prime chiusure sulle strade interessate dalla gara modificati i percorsi di diverse linee di bus per i dettagli di quel ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it l'addizione Alfano è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde/2025/04/12/file1dc942ad-4a1e-4f28-95c5-c3cd54ae857ePmCADtRuPor2zWhOifi. Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2025 ore 20:30 Leggi su Romadailynews.it Luceverdeben trovati dalla redazione è chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresa per lavori urgenti alla rete fognaria l'accesso rimane comunque consentito ai residenti per lavori di potatura è chiusa via di Malagrotta all'altezza di via Aurelia anche qui ilè consentito ai soli residenti nella mattinata di domani domenica 13 aprile si terrà la posizione della Pieranna con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla dalle 7 le prime chiusure sulle strade interessate dalla gara modificati i percorsi di diverse linee di bus per i dettagli di quel ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it l'addizione Alfano è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/12/file1dc942ad-4a1e-4f28-95c5-c3cd54ae857ePmCADtRuPor2zWhOifi.

Potrebbe interessarti anche:

Traffico Roma del 12-04-2025 ore 19 : 30

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione è chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresa per lavori urgenti alla rete fognaria l'accesso rimane comunque consentito ai residenti per ...

Traffico Roma del 12-04-2025 ore 08 : 30

Luceverde Roma ventrolateral ascolto Buongiorno traffico scorrevole per ora su gran parte della rete viaria cittadina tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare Tuttavia la polizia locale Ci ...

Traffico Roma del 12-04-2025 ore 16 : 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa la Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri provincia di avvenuto al km 7 in direzione fuori Roma è in ...

Campobasso, famiglia di cinghiali a spasso per la città: traffico in tilt – 12/04/2025. Prova di carico per il ponte sullo scolo Brentone Vecchio a Chioggia: martedì notte traffico interdetto. Re Carlo e Camilla oggi a Roma: l'8 e il 9 aprile strade chiuse e traffico deviato. Ecco le zone interessate. Blocchi del traffico a Roma: le date delle 5 domeniche ecologiche fino a marzo. Tragedia sfiorata sull'Aurelia: albero crolla su un'auto e blocca l'intera carreggiata. Race for the cure 2024 a Roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 12 maggio. Ne parlano su altre fonti

Secondo quanto riportato da zoom24.it: Traffico di stupefacenti: 6 arresti e 25 perquisizioni - La squadra mobile di Roma e il IV Distretto di pubblica sicurezza “San Basilio ... indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e ...

Da una nota di msn.com si apprende che: Levanto: sabato 12 aprile entra in vigore la Ztl di via Jacopo - Dall'ufficio stampa del Comune di Levanto Entreranno in vigore sabato 12 aprile le limitazioni al flusso veicolare all’interno della zona a traffico ...