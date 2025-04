Scontri al corteo per la Palestina il video della carica della polizia sui manifestanti

della Palestina. Il corteo è partito dalla Stazione Centrale e ha marciato lungo via Galvani, piazzale Lagosta e via Farini. All’altezza di piazzale Baiamonti, in direzione Arco della Pace, gli schieramenti della polizia hanno formato un cordone su entrambi i lati della strada e hanno stretto il passaggio del corteo a più riprese. Alcuni manifestanti hanno tentato di creare un contro-cordone di fronte alle forze dell’ordine per evitare gli Scontri. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo delle forze dell’ordine sarebbe stato identificare un gruppo di manifestanti che nel percorso avrebbe vandalizzato alcune vetrine. La polizia avrebbe reagito caricando di fronte al rifiuto dei manifestanti individuati di farsi identificare. Ilfattoquotidiano.it - Scontri al corteo per la Palestina: il video della carica della polizia sui manifestanti Leggi su Ilfattoquotidiano.it Migliaia di persone sono scese in strada a Milano per manifestare a sostegno. Ilè partito dalla Stazione Centrale e ha marciato lungo via Galvani, piazzale Lagosta e via Farini. All’altezza di piazzale Baiamonti, in direzione ArcoPace, gli schieramentihanno formato un cordone su entrambi i latistrada e hanno stretto il passaggio dela più riprese. Alcunihanno tentato di creare un contro-cordone di fronte alle forze dell’ordine per evitare gli. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo delle forze dell’ordine sarebbe stato identificare un gruppo diche nel percorso avrebbe vandalizzato alcune vetrine. Laavrebbe reagitondo di fronte al rifiuto deiindividuati di farsi identificare.

Potrebbe interessarti anche:

Pro Pal scatenati - scontri al corteo di Milano : bottiglie contro la polizia

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono ...

Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro-Pal - la scritta "spara a Giorgia" su una vetrina

Disordini e scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati durante la manifestazione in sostegno della Palestina in corso a Milano oggi, sabato 12 aprile 2025. Le tensioni sono iniziate alla ...

Dl sicurezza - scontri al corteo contro decreto governo

(Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, ...

Milano, tensioni al corteo pro Palestina: scontri fra manifestanti e polizia, diversi fermati. Milano, in 10mila al corteo pro Palestina. Scontri e tensione. FOTO. Scontri e cariche al corteo Pro Pal a Milano: il video. Milano, gli scontri al corteo pro Pal: cariche degli agenti in assetto antisommossa. In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine, 7 in questura. Milano: scontri e vetrine in frantumi al corteo pro Palestina. Scritta contro la premier. Ne parlano su altre fonti

Da quanto emerge da ilmessaggero.it: Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...

Lo rende noto ilfattoquotidiano.it: In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine, 7 manifestanti in questura - Prima parte della manifestazione pacifica con famiglie, bambini, anziani. Poi sono cominciati gli episodi di vandalizzazione di banche e catene. Scritta contro Meloni ...

In base a quanto diffuso da notizie.it: Tensioni al corteo pro Palestina a Milano: scontri e atti vandalici - Milano è stata teatro di un intenso corteo pro Palestina che ha visto la partecipazione di oltre 10mila attivisti. Tuttavia, la manifestazione, che si è svolta in un clima di forte tensione, ha subito ...