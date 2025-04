Parigi Roubaix 2025 aspettando Mathieu Tadej e Filippo Pauline esalta la Francia

Pauline Ferrand-Prevot (Visma Lease a Bike) ha trionfato nella quinta Parigi-Roubaix femminile, regalando alla Francia la prima vittoria nella versione rosa della corsa delle pietre. La transalpina, partita a 25 chilometri dal traguardo, è giunta solitaria al leggendario velodromo, precedendo di 58? l’italiana Letizia Borghesi (EF Education Oatly) e di 1’01 la vincitrice della Milano-Sanremo, l’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx Protime).Domani andrà in scena l’edizione n° 123 della gara maschile lungo 259 chilometri di cui ben 55 in pavé. Diversamente da oggi, in cui le ragazze hanno trovato bel tempo, sono preannunciati pioggia e vento, fattori climatici che renderanno la gara eroica ed esaltante. Il percorso è rimasto quasi totalmente invariato rispetto all’anno scorso con 30 settori d’acciottolato, numerati in ordine decrescente. Tpi.it - Parigi-Roubaix 2025: aspettando Mathieu, Tadej e Filippo, Pauline esalta la Francia Leggi su Tpi.it La campionessa olimpica di cross-countryFerrand-Prevot (Visma Lease a Bike) ha trionfato nella quintafemminile, regalando allala prima vittoria nella versione rosa della corsa delle pietre. La transalpina, partita a 25 chilometri dal traguardo, è giunta solitaria al leggendario velodromo, precedendo di 58? l’italiana Letizia Borghesi (EF Education Oatly) e di 1’01 la vincitrice della Milano-Sanremo, l’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx Protime).Domani andrà in scena l’edizione n° 123 della gara maschile lungo 259 chilometri di cui ben 55 in pavé. Diversamente da oggi, in cui le ragazze hanno trovato bel tempo, sono preannunciati pioggia e vento, fattori climatici che renderanno la gara eroica ednte. Il percorso è rimasto quasi totalmente invariato rispetto all’anno scorso con 30 settori d’acciottolato, numerati in ordine decrescente.

