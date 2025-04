Internews24.com - Bayern Monaco Borussia Dortmund, frenata prima della Champions: i bavaresi steccano ancora

Finisce in parità il Klassiker all'Allianz Arena fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. 2-2 spettacolare dove succede tutto nel secondo tempo. Apre il BVB con Beier al 48?, il Bayern decide di ribaltarla tra il 65? e il 69? con Guerreiro e Gnabry, Anton pareggia i conti al 75?. I bavaresi mantengono inalterato il vantaggio in classifica sul Bayer Leverkusen, fermato clamorosamente in casa dall'Union Berlino. La squadra di Vincent Kompany sfiderà l'Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dall'1-2 per i nerazzurri ottenuto a Monaco di Baviera. Appuntamento a mercoledì 16 aprile alle 21 a San Siro.