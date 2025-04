Internews24.com - Infortunio Zalewski, come sta l’esterno dopo Inter Cagliari? La rassicurazione per i fan – FOTO

di Redazionestapolacco: le parole via social del giocatore ex Romapolacco ha rotto il silenziosui social, rassicurando tutti.Ha creato qualche apprensione l’uscita di Nicoladal campo nel corso del secondo tempo di. Al minuto 67polacco ha chiesto il cambio e in tanti hanno temuto si trattasse di unmuscolare. Ma, attraverso una Stories su Instagram, il giocatore ha voluto tranquillizzare tutti: «Grazie per i tantissimi messaggi, fortunatamente si tratta solo di crampi, ma la cosa più importante oggi sono i tre punti. Ci vediamo mercoledì»Il giocatore ha lasciato il rettangolo verde per problemi muscolari e Inzaghi non l’ha presa affatto bene ha infatti calciato i cartelloni.