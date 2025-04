De Vrij a Dazn Inzaghismo Siamo una squadra unica vi racconto il mio salvataggio sulla linea Sono un po’ dispiaciuto per un motivo

Vrij, ha analizzato così la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Cagliari: le sue paroleIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Cagliari, match del 32° turno di Serie A terminato sull’1 a 2, il difensore dei nerazzurri Stefan de Vrij ha analizzato così la vittoria. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.VA CONIATO IL TERMINE ‘Inzaghismo’ SUL DIZIONARIO? – «Penso che giochiamo con l’identità nostra, come vuole che giochiamo il mister. Siamo una squadra molto unica in tante cose, Siamo dinamici, c’è tantissima mobilità, i difensori attaccano e difendiamo tutti insieme. Abbiamo tanti principi che sappiamo quali Sono e vogliamo dimostrarli ogni partita».SUL MIO salvataggio sulla linea – «Ho visto passare la palla, poi Sono andato a chiudere il secondo palo dando una mano al portiere. Internews24.com - De Vrij a Dazn: «Inzaghismo? Siamo una squadra unica, vi racconto il mio salvataggio sulla linea. Sono un po’ dispiaciuto per un motivo» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl difensore dell’Inter, Stefan de, ha analizzato così la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Cagliari: le sue paroleIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Cagliari, match del 32° turno di Serie A terminato sull’1 a 2, il difensore dei nerazzurri Stefan deha analizzato così la vittoria. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di.VA CONIATO IL TERMINE ‘’ SUL DIZIONARIO? – «Penso che giochiamo con l’identità nostra, come vuole che giochiamo il mister.unamoltoin tante cose,dinamici, c’è tantissima mobilità, i difensori attaccano e difendiamo tutti insieme. Abbiamo tanti principi che sappiamo qualie vogliamo dimostrarli ogni partita».SUL MIO– «Ho visto passare la palla, poiandato a chiudere il secondo palo dando una mano al portiere.

