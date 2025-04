Morte dopo crollo palma tra gli indagati l’ex direttore generale di Aster e il capo progetto di Euroflora

crollo la pianta è ancora sulla piazza con le radici coperte da un telo tra i bigliettini. Sarà rimossa sono dopo l'incidente probatorio Non ci sono solo tecnici e giardinieri tra i 12 indagati per il crollo della palma in piazza Paolo Da Novi costato la vita a una donna Ilgiornaleditalia.it - Morte dopo crollo palma, tra gli indagati l’ex direttore generale di Aster e il capo progetto di Euroflora Leggi su Ilgiornaleditalia.it Genova: a un mese dalla pianta è ancora sulla piazza con le radici coperte da un telo tra i bigliettini. Sarà rimossa sonol'incidente probatorio Non ci sono solo tecnici e giardinieri tra i 12per ildellain piazza Paolo Da Novi costato la vita a una donna

Crolla una palma in piazza a Genova, donna muore schiacciata. Uccisa dal crollo di una palma, Aster: "Non aveva manifestato alcun indice di pericolo". Donna morta a Genova per il crollo di una palma. Il video con la testimonianza di un commerciante. Crolla una palma a Genova, muore una donna. Donna muore schiacciata da una palma in piazza. Genova, crolla una palma in piazza Paolo da Novi: una donna di 57 anni morta sul colpo. Ne parlano su altre fonti

A riportarlo è telenord.it: Palma crollata a Genova, 12 indagati per omicidio colposo: tra loro ex dirigenti Aster e Porto Antico - Avvisi di garanzia dopo la morte di Francesca Testino: nel mirino anche figure apicali coinvolte nella gestione del verde pubblico ...

In base a quanto diffuso da msn.com: Morte di Francesca Testino, tra gli indagati l’ex direttore generale di Aster e il capo progetto di Euroflora - Genova. Non ci sono solo tecnici e giardinieri tra i 12 indagati per il crollo della palma in piazza Paolo Da Novi ma anche figure centrali dell’organigramma di Aster del presente e del recente passat ...

Da una nota di genova.repubblica.it si apprende che: Crollo della palma a Genova, fra gli indagati l’ex direttore generale di Aster e altri dirigenti - A partire da Mauro Grasso, ex direttore generale della municipalizzata del verde. Dal momento che è andato in pensione lo scorso primo febbraio dopo oltre 20 anni in quello stesso ruolo, l’iscrizione ...