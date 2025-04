Conferenza stampa de Vrij post Inter Cagliari Oggi era importante vincere col Bayern non faremo una partita difensiva

Conferenza stampa de Vrij post Inter Cagliari: le parole del difensore nerazzurro dopo l’importante vittoria ottenuta Oggi in campionatoLa Conferenza stampa di Stefan de Vrij al termine di Inter Cagliari: queste le parole del difensore nerazzurro.SUL MATCH – «Oggi era una partita importantissima, era importante vincere. Come la settimana scorsa siamo andati in vantaggio 2-0, poi a inizio ripresa abbiamo subito la rete ma poi abbiamo segnato subito e abbiamo gestito il vantaggio».COME DIFENDERE IL VANTAGGIO SUL Bayern? – «Non faremo una partita per difendere il vantaggio, servirà una grande partita per passare il turno».IL MIO SALVATAGGIO SULLA LINEA – «Ho chiuso sul secondo palo per aiutare Sommer e la palla è andata lì. Salvataggio importante, sul 3-2 forse avremmo avuto più sofferenza e invece così abbiamo gestito meglio». Internews24.com - Conferenza stampa de Vrij post Inter Cagliari: «Oggi era importante vincere, col Bayern non faremo una partita difensiva» Leggi su Internews24.com di Redazionede: le parole del difensore nerazzurro dopo l’vittoria ottenutain campionatoLadi Stefan deal termine di: queste le parole del difensore nerazzurro.SUL MATCH – «era unaimportantissima, era. Come la settimana scorsa siamo andati in vantaggio 2-0, poi a inizio ripresa abbiamo subito la rete ma poi abbiamo segnato subito e abbiamo gestito il vantaggio».COME DIFENDERE IL VANTAGGIO SUL? – «Nonunaper difendere il vantaggio, servirà una grandeper passare il turno».IL MIO SALVATAGGIO SULLA LINEA – «Ho chiuso sul secondo palo per aiutare Sommer e la palla è andata lì. Salvataggio, sul 3-2 forse avremmo avuto più sofferenza e invece così abbiamo gestito meglio».

Potrebbe interessarti anche:

Conferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter LIVE : le parole del difensore

di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter: le parole del difensore dei nerazzurri alla vigilia del match di Champions League La conferenza stampa di Stefan de Vrij, queste ...

Conferenza stampa Van Persie pre Feyenoord Inter : «Gli infortuni non sono una scusa per noi - vi svelo la forza della squadra di Inzaghi. Su de Vrij…»

di RedazioneConferenza stampa Van Persie pre Feyenoord Inter: le parole del tecnico degli olandesi alla vigilia del match di Champions League La conferenza stampa di Robin Van Persie, allenatore ...

Conferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter : «Sono cresciuto qui - sarà una partita speciale per me. Sui cambi in difesa vi dico questo»

di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter: le parole del difensore dei nerazzurri alla vigilia del match di Champions League La conferenza stampa di Stefan de Vrij, queste ...

De Vrij in conferenza: "Col Bayern non giocheremo per difendere il vantaggio". Feyenoord-Inter | Conferenza stampa pre-match | Inzaghi e De Vrij. Inzaghi: "Qualche problema per De Vrij e Darmian". La conferenza di Inzaghi alla vigilia di Inter-Feyenoord: come stanno Lautaro Martinez e De Vrij, Sommer o Martinez in porta, i problemi di Thuram. De Vrij: “Bastoni quinto? Principi non cambiano. Futuro? Inter ha opzione, quando deciderà…”. Inzaghi prima di Inter-Feyenoord: "Lautaro, Sommer e De Vrij? Ecco come stanno. E sul Triplete...". Ne parlano su altre fonti

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: De Vrij in conferenza: "Col Bayern non giocheremo per difendere il vantaggio" - È Stefan de Vrij il giocatore che si presenta in conferenza stampa dopo la partita tra Inter e Cagliari. Questo il suo commento nelle parole riportate da FcInterNews.it attraverso il suo inviato a San ...

Risulta da fonti di fcinter1908.it che: De Vrij a ITV: “Dipende tutto da noi, non è mai facile. Quando siamo rientrati in campo…” - L'Inter conquista tre punti contro il Cagliari e lascia intendere alle inseguitrici che non vuole mollare nulla. Ecco come Stefan de Vrij ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione del grup ...

Ne dà notizia inter-news.it: De Vrij: «Vogliamo giocarci tutto, domani sarà partita intensa!» - De Vrij ha risposto alle domande dei colleghi presenti in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter. L’olandese ritorna al de Kuip. CONFERENZA STAMPA DE VRIJ ALLA VIGILIA DI FEYENOORD-INTER ...