Che balzo per Lorenzo Musetti nella classifica ATP Race Scalata di 43 posizioni

Race ATP (ma l'azzurro ha vinto un titolo Slam e quindi è già praticamente qualificato per la Finals di Torino), va sottolineata la grande risalita in graduatoria di Lorenzo Musetti.Il toscano, che prima di Montecarlo aveva racimolato 350 punti in stagione, ne ha incassati finora 650 nel Principato di Monaco, raggiungendo oggi quota 1000: l'azzurro, che prima del torneo monegasco era in 56ma posizione, guadagna 43 piazze e si attesta al 13° posto.Non è finita qui: l'azzurro, in caso di successo domani, inoltre, salirebbe a quota 1350, portandosi al 7° posto nella Race, che ricalcherebbe così il piazzamento nel ranking ATP, dove al momento è invece all'11° posto, con la possibilità di salire 4 gradini domani.

