Mi sono arrabbiato Inzaghi svela il rimprovero dopo Inter Cagliari

Inter sul Cagliari. I nerazzurri hanno battuto 3-1 la squadra di Nicola ed hanno allungato momentaneamente in classifica sul Napoli. Nel post gara Inzaghi a 'DAZN' ha commentato così la prestazione della sua squadra, partendo da Arnautovic: "Ha fatto una grande gara. Ci mancava l'ultimo pezzo di Lautaro, ma il più era stato fatto con Arna. Il gol del 2-0 è stato bellissimo vederlo. Tenevamo tanto a questa gara, abbiamo fatto bene nonostante la distrazione del 2-1. Siamo rimasti lì e abbiamo fatto il 3-1. Siamo orgoglioso di quanto stiamo facendo. Siamo alla 48esima partita stagionale e siamo al 12 di aprile.

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Udinese : «Sull’espulsione mi sono arrabbiato per il fallo su Correa - ma ho sbagliato. A Chiffi ho detto una cosa. Sul recupero di Lautaro e Taremi per il derby…»

di RedazioneConferenza stampa Inzaghi post Inter Udinese: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto in campionato La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter ...

Inzaghi furente dopo il gol del Milan - non aveva visto un dettaglio : “Mi sono arrabbiato tanto”

Simone Inzaghi arrabbiatissimo con i giocatori dell'Inter dopo il gol del Milan, non aveva visto un dettaglio: "Mi sono arrabbiato tanto ma nasce da un rimpallo clamoroso".Continua a leggere

Inzaghi sulle polemiche arbitrali : “Mi sono arrabbiato dopo il Milan perché…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, presenta in conferenza stampa la partita contro la Juventus. Parole anche sul Milan e gli arbitri

