Migranti il profilo dei 40 trasferiti in Albania molti hanno precedenti per tentato omicidio stupro e adescamento di minori

tentato omicidio, violenza sessuale, adescamento di minori. Sono tanti e pesanti i reati commessi da alcuni, una decina, dei clandestini trasferiti nel Cpr di Gjader sotto gli strali delle sinistre che gridano allo scandalo (Ilaria Salis perde le staffe e parla di “campi di concentramento”). Tutti – è bene ricordarlo – sono destinatari di un provvedimento di espulsione già convalidato da parte della competente autorità giudiziaria. Stando a quanto ricostruisce l’Adnkronos, che ha spulciato nelle banche dati, dieci hanno precedenti penali o di polizia per reati contro la persona. In alcuni casi anche gravi, come il tentato omicidio, la violenza sessuale e le lesioni, 16 per reati contro il patrimonio e sette in materia di stupefacenti. I rimanenti hanno a loro carico violazioni in materia di immigrazione o false generalità. Secoloditalia.it - Migranti, il “profilo” dei 40 trasferiti in Albania: molti hanno precedenti per tentato omicidio, stupro e adescamento di minori Leggi su Secoloditalia.it , violenza sessuale,di. Sono tanti e pesanti i reati commessi da alcuni, una decina, dei clandestininel Cpr di Gjader sotto gli strali delle sinistre che gridano allo scandalo (Ilaria Salis perde le staffe e parla di “campi di concentramento”). Tutti – è bene ricordarlo – sono destinatari di un provvedimento di espulsione già convalidato da parte della competente autorità giudiziaria. Stando a quanto ricostruisce l’Adnkronos, che ha spulciato nelle banche dati, diecipenali o di polizia per reati contro la persona. In alcuni casi anche gravi, come il, la violenza sessuale e le lesioni, 16 per reati contro il patrimonio e sette in materia di stupefacenti. I rimanentia loro carico violazioni in materia di immigrazione o false generalità.

