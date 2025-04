Sticchi Damiani a DAZN Oggi giochiamo contro una Juve in forma ma questo è un momento cruciale per fare una cosa

Saverio Sticchi Damiani si è espresso a pochi minuti da Juve Lecce. Ecco le parole del numero uno giallorosso a pochi minuti dalla sfida dell'Allianz Stadium.PAROLE – «Ogni sfida di questo campionato è un'impresa. questo è un momento cruciale per fare punti per la salvezza. Oggi giochiamo in uno stadio difficile contro una Juve in forma. Noi stiamo sempre accanto alla squadra: è una peculiarità del calcio di provincia. La storia di Serie A del Lecce è fatta di campionati in cui era già retrocesso al girone d'andata. Il fatto di essere in corsa alla 32^ giornata è un motivo d'orgoglio: tre salvezze di fila nella storia di questo club non sono mai accadute».

Lecce - Sticchi Damiani : “Perso contro un Milan di campioni. Una barzelletta …”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare della sconfitta contro il Milan

Lecce-Udinese - Sticchi Damiani furioso : “Inconcepibile. Si sovverte il protocollo”

Il presidente salentino esprime tutto il suo disappunto in conferenza stampa al termine della sfida persa contro i friulani Dopo lo sfogo di Marco Giampaolo, non si placano le polemiche in casa ...

Sticchi Damiani furioso : «Rigore ridicolo - al VAR l’arbitro che non ci fece vincere col Milan»

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, furioso nel post partita al Via del Mare. Proteste per il rigore assegnato all’Udinese. Citato il Milan. FURIA LECCE – Al Via del Mare, una serata ricca di ...

