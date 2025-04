Viabilità Roma Regione Lazio del del 12 04 2025 ore 20 25

Regione Lazio Roma Fiumicino a causa di un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti tra via Laurentina e viale Isacco Newton in direzione del raccordo sono stesso raccolta dura lentamente in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana raffigura allentato anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro un invito All'attenzione Infine per chi è in transito sulla provinciale Arianna nel territorio di Velletri a causa di un incidente Ci sono code nei pressi del chilome 16 In entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale possono essere tu monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2025 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in vendita punto Astral Spa punto. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 20:25 Leggi su Romadailynews.it Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellaFiumicino a causa di un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti tra via Laurentina e viale Isacco Newton in direzione del raccordo sono stesso raccolta dura lentamente in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana raffigura allentato anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro un invito All'attenzione Infine per chi è in transito sulla provinciale Arianna nel territorio di Velletri a causa di un incidente Ci sono code nei pressi del chilome 16 In entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale possono essere tu monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in vendita punto Astral Spa punto.

