Sucic segna e vince Cannavaro via e la Dinamo Zagabria fa 3

Dinamo Zagabria rialza subito la testa vincendo 2-0 contro l’Osijek dopo l’addio di Fabio Cannavaro. A segno il futuro interista Sucic.VITTORIA E GOL DELL’INTERISTA – La Dinamo Zagabria è chiamata ad una risposta dopo il 3-0 contro l’Istra, che è costato l’esonero all’italiano Fabio Cannavaro. La squadra croata gioca in casa contro l’Osijek, ottavo in classifica con 31 punti all’attivo. In campo sin dall’inizio Petar Sucic, che a giugno diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. E il classe 2003 è un grande protagonista, visto che al 25? sblocca la partita. Si tratta solamente del secondo gol in stagione per il futuro centrocampista nerazzurro, che tra novembre e febbraio è stato ai box per un infortunio al metatarso. Nella ripresa, la Dinamo Zagabria controlla e al 69? trova il gol del raddoppio con Ademi. Inter-news.it - Sucic segna e vince! Cannavaro via e la Dinamo Zagabria fa +3 Leggi su Inter-news.it Larialza subito la testando 2-0 contro l’Osijek dopo l’addio di Fabio. A segno il futuro interista.VITTORIA E GOL DELL’INTERISTA – Laè chiamata ad una risposta dopo il 3-0 contro l’Istra, che è costato l’esonero all’italiano Fabio. La squadra croata gioca in casa contro l’Osijek, ottavo in classifica con 31 punti all’attivo. In campo sin dall’inizio Petar, che a giugno diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. E il classe 2003 è un grande protagonista, visto che al 25? sblocca la partita. Si tratta solamente del secondo gol in stagione per il futuro centrocampista nerazzurro, che tra novembre e febbraio è stato ai box per un infortunio al metatarso. Nella ripresa, lacontrolla e al 69? trova il gol del raddoppio con Ademi.

Potrebbe interessarti anche:

Se segna Lukaku - il Napoli vince : 11 reti senza doppiette e 11 vittorie (Gazzetta)

Se segna Lukaku, il Napoli vince: 11 reti senza doppiette e 11 vittorie (Gazzetta) Anche la Gazzetta celebra i 400 gol in carriera del centravanti belga. Big Rom, zitto zitto, ha messo a segno ...

Metti un Lukaku nel motore : quando segna lui - il Napoli vince sempre (Corsport)

Metti un Lukaku nel motore: quando segna lui, il Napoli vince sempre (Corsport) Il Corriere dello Sport giustamente dedica una pagina a Romelu Lukaku e Fabio Mandarini ricorda che quando segna lui, ...

Lazio-Real Sociedad 1-0 LIVE : segna subito Gila - pali Castellanos e Sucic. Rovella salta il Braga

IL TABELLINO Lazio-Real Sociedad 1-0 MARCATORI: 5` Gila (L) ASSIST: Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Gue...

Sucic segna e vince! Cannavaro via e la Dinamo Zagabria fa +3. Inzaghi: «Arnarutovic vede calcio! Vittoria Inter importantissima». Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive msn.com: Dinamo Zagabria, Cannavaro: "Sucic? Se ne parla tanto, ecco cosa penso" - Da un mese è l'allenatore della Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro ha esordito in Champions ... "Per vincere il campionato: qui se non si vince hai fallito. E poi per far crescere i giovani ...

A riportarlo è informazione.it: Cannavaro promuove Sucic: «Lui all’Inter? Ha tutto, ecco cosa vedo in lui» - Cannavaro elogia Sucic, il nuovo centrocampista croato dell’Inter: le dichiarazioni sul futuro nerazzurro Cannavaro si è espresso così su Sucic, futuro centrocampista dell’Inter attualmente ...

Secondo quanto riportato da fcinter1908.it: Cannavaro: “Sucic può giocare nell’Inter senza problemi. Ne ho parlato con Marotta ed era…” - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...