Temporeale.info - Richiamata una delle bevande più consumate, il Ministero della Salute spaventa gli italiani

Leggi su Temporeale.info

E’ arrivato un richiamo da parte delper unapiùda parte degli: andiamo a scoprire il motivo di questa decisione Sono tante ledagli. Spesso, infatti, l’acqua non basta a far passare lo sfiziosete alle persone. C’è chi vuole concedersi qualcosina in . L'articolounapiù, ilgliTemporeale Quotidiano.