Il ricercato serbo bosniaco Dodik al raduno pro Vucic

serbo-bosniaco Milorad Dodik, ricercato dalle autorità centrali del suo Paese dopo essere stato condannato per aver violato la Costituzione, ha fatto un'apparizione a sorpresa a una manifestazione nazionalista in Serbia. Dodik si è rivolto alla folla dal palco durante un raduno a Belgrado organizzato dal presidente serbo Aleksandar Vu?i?, che ha radunato migliaia di sostenitori per respingere mesi di proteste contro di lui. Quotidiano.net - Il ricercato serbo-bosniaco Dodik al raduno pro-Vucic Leggi su Quotidiano.net Il leaderMiloraddalle autorità centrali del suo Paese dopo essere stato condannato per aver violato la Costituzione, ha fatto un'apparizione a sorpresa a una manifestazione nazionalista in Serbia.si è rivolto alla folla dal palco durante una Belgrado organizzato dal presidenteAleksandar Vu?i?, che ha radunato migliaia di sostenitori per respingere mesi di proteste contro di lui.

