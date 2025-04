Tragedia in strada lo schianto e poi la morte Tutto in fiamme

stradale oggi pomeriggio, 12 aprile, lungo la statale 231. Un motociclista ha perso la vita nello scontro tra una moto e un’auto, avvenuto poco dopo le 18.Moto in fiamme: intervento dei vigili del fuocoA seguito dell’impatto, la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco con un’autobotte. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i carabinieri, per gestire i soccorsi e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente.Feriti e dinamica dell’incidenteUna donna, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale CTO di Torino. Altre due persone coinvolte nel sinistro, invece, sarebbero rimaste illese. L’incidente è avvenuto a Govone, lungo la statale 231 di Santa Vittoria d’Alba. Thesocialpost.it - Tragedia in strada, lo schianto e poi la morte: “Tutto in fiamme” Leggi su Thesocialpost.it Grave incidentele oggi pomeriggio, 12 aprile, lungo la statale 231. Un motociclista ha perso la vita nello scontro tra una moto e un’auto, avvenuto poco dopo le 18.Moto in: intervento dei vigili del fuocoA seguito dell’impatto, la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco con un’autobotte. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i carabinieri, per gestire i soccorsi e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente.Feriti e dinamica dell’incidenteUna donna, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale CTO di Torino. Altre due persone coinvolte nel sinistro, invece, sarebbero rimaste illese. L’incidente è avvenuto a Govone, lungo la statale 231 di Santa Vittoria d’Alba.

Potrebbe interessarti anche:

“Non ce l’ha fatta”. Tragedia in Italia : lo schianto - devastante - non gli ha dato scampo

Dramma in Italia. Cosimo Pagano, l’83enne coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada statale 18 a Battipaglia nelle scorse settimane, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto all’ospedale di ...

Jennifer - il video della tragedia : "L’auto a zig zag - poi lo schianto". Per la Procura è omicidio stradale

ABBADIA LARIANA (Lecco)I capelli neri e lunghi, i grandi occhi castani, il piercing al naso e uno al labbro superiore, la posa da giovane donna. Jenny voleva sembrare più grande, ma aveva solo 13 ...

Incidente in scooter - morto un ragazzo : Alberto Chersoni aveva 19 anni - dopo lo schianto è finito in un fosso a bordo strada

Incidente e tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, nel bolognese. Un ragazzo di 19 anni, Alberto Chersoni, residente alla Ponticella di San Lazzaro di Savena, è finito in...

Incidente mortale in Maddalena, i residenti: "Quel punto della strada è pericolosissimo". Auto si schianta contro un tir, tragedia sulla Romea: tre morti. Dorina Bardhi, chi era la mamma 46enne morta nell’incidente sulla Cassanese: “Donna meravigliosa, dava tutto per la comunità”. La festa di compleanno, poi lo schianto contro un albero. Giorgia, Anita, Paolo e Giovanni: chi sono i 4 giovani morti. Schianto tra camion e furgone sulla nuova strada del Santo: due morti e due feriti. Incidente sulla Romea, muoiono in 3: stavano tornando da un mercatino dell'antiquariato. Lazzaro: «Campanello. Ne parlano su altre fonti

Tragedia della strada tra Longobardi e Vibo Marina, un morto e un ferito nello schianto tra un'auto e un furgone - Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una Ford Focus ed un Fiat Doblò, il cui conducente ha perso la vita nello schianto. Ferito il conducente dell'auto. Vano l'intervento ...

A darne comunicazione è msn.com: Fano, esce di strada e si schianta contro un blocco di cemento: 25enne portato in codice rosso a Torrette - FANO - Pauroso incidente stradale nella notte sulla Statale 16 all’altezza di Torrette. Un giovane di 25 anni, fanese, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ...

Lo rende noto latinacorriere.it: Tragedia sulla Litoranea, auto prende fuoco dopo lo schianto: muore un giovane - Uno schianto violentissimo ... le fiamme. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore, in modo tale da permettere ai carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino di effettuare i rilievi per ...