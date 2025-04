Torneo delle Regioni Falsa partenza per le Marche due pareggi e due sconfitte

Falsa partenza per le formazioni della rappresentativa Marche al Torneo di categoria delle Regioni in svolgimento in Sicilia.La prima giornata, avversaria la Lombardia, si è conclusa con due pareggi, quello dell’Under 15 per 0-0 e quello dell’Under 17 per 1-1 (gol di Bettini). Escono battute invece la formazione femminile per 3-0 e quella dell’Under 19 per 1-0. Domani di nuovo in campo contro la Sicilia per cercare di rimediare subito e scrivere una diversa classifica. Lunedì giornata conclusiva della fase ad eliminazione contro la Basilicata. .com - Torneo delle Regioni / Falsa partenza per le Marche: due pareggi e due sconfitte Leggi su .com Avversaria la Lombardia: 0-0 per l’Under 15 e 1-1 per la U17. Sconfitta la formazione femminile per 3-0 mentre l’Under 19 cede per 1-0. L’unico gol di giornata per la rappresentativa marchigiana quello di Bettini del Sassoferrato GengaVALLESINA, 12 aprile 2025 –per le formazioni della rappresentativaaldi categoriain svolgimento in Sicilia.La prima giornata, avversaria la Lombardia, si è conclusa con due, quello dell’Under 15 per 0-0 e quello dell’Under 17 per 1-1 (gol di Bettini). Escono battute invece la formazione femminile per 3-0 e quella dell’Under 19 per 1-0. Domani di nuovo in campo contro la Sicilia per cercare di rimediare subito e scrivere una diversa classifica. Lunedì giornata conclusiva della fase ad eliminazione contro la Basilicata.

Potrebbe interessarti anche:

Le rappresentative marchigiane a caccia di titoli : scatta in Sicilia il "Torneo delle Regioni 2025"

ANCONA – La comitiva è partita con un grande sogno nel cuore: affermarsi al Torneo delle Regioni 2025. Le Rappresentative Marche di calcio a 11 hanno raggiunto la Sicilia e l’augurio è che ci ...

NE VEDREMO DELLE BELLE : RIVALITÀ E MALIGNITÀ NEL SABATO DI RAI1 DOPO LA FALSA PARTENZA

Dopo la puntata d’esordio, che ha visto la vittoria di Pamela Prati davanti ad Adriana Volpe e Laura Freddi, sabato 29 marzo torna su Rai1 “Ne vedremo delle Belle”. Il nuovo talent show di Carlo ...

Torneo delle Regioni - Morgana “Nostro impegno anche sociale”

TERRASINI (PALERMO) – Presentato a Terrasini il Girone A della manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile. Non solo sport, ma anche solidarietà: ...

Torneo delle Regioni / Falsa partenza per le Marche: due pareggi e due sconfitte. Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 28^ giornata. Inizio del campionato "La strada verso GT7". Miserotti, falsa partenza: "Deluso dai cambi, possono dare di più". L’Ancora: sul numero 13 in edicola da giovedì 4 aprile…. Baseball serie B / Parte la stagione, in palio la serie A. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia ilrestodelcarlino.it: Torneo delle Regioni in Sicilia: Serie D e finali di Coppa protagoniste - In Sicilia il Torneo delle Regioni coinvolge Serie D e finali di Coppa. Novese vicina alla promozione in Terza categoria.

A riportarlo è venetogol.it: Torneo Regioni: i risultati delle Rappresentative venete all'esordio - Disputata oggi in Sicilia la prima giornata del Torneo delle Regioni, manifestazione organizzata dalla Lega nazionale dilettanti e riservata alle Rappresentative regionali Under 19, Under 17, Under 15 ...

Secondo quanto riportato da palermotoday.it: Torneo delle Regioni 2025, al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza - Il Torneo delle Regioni 2025, in programma dal 12 al 18 aprile 2025, vedrà sfidarsi le migliori rappresentative giovanili di calcio provenienti da tutta Italia, pronte ad incontrarsi in un ...