MotoGP Bagnaia paga carissimo l’errore in qualifica E le indicazioni dalla Sprint sono preoccupanti

Bagnaia che fatica a digerire in generale le Sprint soprattutto a Lusail. Su una pista favorevole che in passato gli ha regalato spesso e volentieri delle grandi soddisfazioni, Pecco non è mai arrivato tra i migliori tre nella gara breve del sabato ed il 2025 non ha fatto eccezione in tal senso.Due anni fa, mentre si stava giocando il titolo nella volata finale con Jorge Martin, finì 5° nella Sprint Race e poi raccolse una preziosa piazza d’onore la domenica alle spalle di Fabio Di Giannantonio, mentre nella tappa d’apertura della scorsa stagione non andò oltre il quarto posto nella manche del sabato prima di dominare il Gran Premio. Una dinamica difficile da decifrare, a maggior ragione se pensiamo all’andamento di questo weekend. Oasport.it - MotoGP, Bagnaia paga carissimo l’errore in qualifica. E le indicazioni dalla Sprint sono preoccupanti Leggi su Oasport.it Déjà vu. Il copione purtroppo continua a ripetersi anno dopo anno, con Francescoche fatica a digerire in generale lesoprattutto a Lusail. Su una pista favorevole che in passato gli ha regalato spesso e volentieri delle grandi soddisfazioni, Pecco non è mai arrivato tra i migliori tre nella gara breve del sabato ed il 2025 non ha fatto eccezione in tal senso.Due anni fa, mentre si stava giocando il titolo nella volata finale con Jorge Martin, finì 5° nellaRace e poi raccolse una preziosa piazza d’onore la domenica alle spalle di Fabio Di Giannantonio, mentre nella tappa d’apertura della scorsa stagione non andò oltre il quarto posto nella manche del sabato prima di dominare il Gran Premio. Una dinamica difficile da decifrare, a maggior ragione se pensiamo all’andamento di questo weekend.

