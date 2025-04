Thesocialpost.it - Papa Francesco in pubblico con l’ossigeno. Parla lo pneumologo

Oggi, sabato 12 aprile,ha fatto una nuova uscita pubblica, recandosi in preghiera nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il Pontefice è apparso in sedia a rotelle e con i naselli per, un dettaglio che non ha mancato di attirare l’attenzione.Ossigenoterapia e vita attiva: il parere degli espertiSecondo Claudio Micheletto, direttore della Uoc Pneumologia presso l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e presidente dell’Associazione pneumologi ospedalieri,terapia non rappresenta un ostacolo per una vita attiva: “In Italia ci sono migliaia di persone che vivono, lavorano o escono con ossigeno prodotto a casa. I metodi attuali permettono di mantenere normali livelli di saturazione anche fuori casa, grazie a dispositivi portatili con un’autonomia di 5-6 ore”.