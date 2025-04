De Vrij Inter rimasta lucida Bayern Monaco Non difenderemo il risultato

Vrij in conferenza stampa dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. De Vrij IN CONFERENZA STAMPA – Inter-CAGLIARI 3-1Hai avuto paura di rivivere il pareggio di Parma?Era importante vincere. Come anche la scorsa settimana abbiamo fatto un ottimo primo tempo, chiudendo sul 2-0. Purtroppo nel secondo abbiam preso subito gol ma siamo rimasti lucidi, abbiamo cercato il terzo gol. Poi abbiamo potuto gestire il vantaggio.De Vrij, che Bayern Monaco ti aspetti?Sicuramente non faremo una partita in cui difenderemo il vantaggio dell’andata. Dobbiamo fare la nostra partita e approcciare come facciamo sempre. Servirà una partita importante per passare il turno perché il Bayern Monaco è una grandissima squadra.Sei contento del salvataggio sulla linea nel secondo tempo?Sì, è stato importante perchè ho visto passare la palla e sono andato a chiudere sul secondo palo per dare una mano al portiere. Inter-news.it - De Vrij: «Inter rimasta lucida. Bayern Monaco? Non difenderemo il risultato!» Leggi su Inter-news.it Stefan Dein conferenza stampa dopo-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. DeIN CONFERENZA STAMPA –-CAGLIARI 3-1Hai avuto paura di rivivere il pareggio di Parma?Era importante vincere. Come anche la scorsa settimana abbiamo fatto un ottimo primo tempo, chiudendo sul 2-0. Purtroppo nel secondo abbiam preso subito gol ma siamo rimasti lucidi, abbiamo cercato il terzo gol. Poi abbiamo potuto gestire il vantaggio.De, cheti aspetti?Sicuramente non faremo una partita in cuiil vantaggio dell’andata. Dobbiamo fare la nostra partita e approcciare come facciamo sempre. Servirà una partita importante per passare il turno perché ilè una grandissima squadra.Sei contento del salvataggio sulla linea nel secondo tempo?Sì, è stato importante perchè ho visto passare la palla e sono andato a chiudere sul secondo palo per dare una mano al portiere.

