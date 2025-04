Preghiera della sera 12 Aprile 2025 Insegnami ad ascoltare

Insegnami ad ascoltare”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti . L'articolo Preghiera della sera 12 Aprile 2025: “Insegnami ad ascoltare” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 12 Aprile 2025: “Insegnami ad ascoltare” Leggi su Lalucedimaria.it ad”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti . L'articolo12: “ad” proviene da La Luce di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Preghiera della sera 12 Marzo 2025 : “Signore - sana le mie ferite”

“Signore sana le mie ferite”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri ...

Preghiera della sera 12 Febbraio 2025 : “Fammi sentire che non sono solo”

“Fammi sentire che non sono solo”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri ...

Preghiera della sera 10 Marzo 2025 : “Insegnami ad amare tutti”

“Insegnami ad amare tutti”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché ...

Sabato 12 aprile ANGELA BARALDI in concerto al Lumiere di PISA nell’ambito di “3021 LIVE”, il tour per presentare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021”. 2024 - Anno della Preghiera. La veglia in traditione Symboli 2025. Questa sera si rinnova, dalle 20.30, la Via Crucis cittadina attraverso Monte Urpinu. Papa Francesco in preghiera a Santa Maria Maggiore. Ramadan, 160 in preghiera nella sala di via del Ronco. Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive lalucedimaria.it: Oggi 12 aprile è San Zeno: patrono di Verona, opera miracoli ed esorcismi - Vescovo africano, san Zeno è il patrono di Verona, ha difeso la fede dalle eresie dell'epoca e compiuto miracoli e liberazioni dal demonio.

Secondo quanto riportato da lalucedimaria.it: 12 aprile: la Madonna delle Tre Fontane appare all’uomo che voleva uccidere il Papa - La Madonna delle Tre Fontane a Roma, appare e converte un uomo che odiava la Chiesa e progettava di assassinare il Papa.

Il quotidiano erreemmenews.it ha riportato che: 12 aprile, santo del giorno: San Giuseppe Moscati - Il 12 aprile la Chiesa cattolica celebra San Giuseppe Moscati, medico napoletano e santo laico, noto per la sua dedizione alla cura dei malati, soprattutto i più poveri, e per l’integrazione esemplare ...